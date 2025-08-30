Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan rejiminde bir ilk daha /30 Ağustos 2025 17:00

Erdoğan rejiminde bir ilk daha

Milletvekili yakınlarının, Meclis Lokantası’na kalabalık gruplar hâlinde geldikleri, bazı vekil yakınlarının yemekleri paket yaptırıp evlerine götürdüğü iddia edildi. Vekil yakınlarının, ucuz fiyatları nedeniyle tartışma konusu olan Meclis Lokantası’nda 15-20 kişilik gruplarla “gün” organize ettiği öne sürülürken; iddiaya göre, Meclis Başkanlığı lokantaya kontenjan sınırlaması için çalışma başlattı.

SHABER3.COM

Fiyatlarının uygunluğuyla zaman zaman gündeme gelen Meclis lokantası bu kez de “gün yapma” iddiasıyla gündemde.

Nefes’te yer alan habere göre; TBMM yerleşkesinin içindeki ve dışındaki Meclis’e ait sosyal tesislerde vekil yakınlarının beraberlerinde getirdikleri misafirlerin sayısındaki artış krize dönüştü.

Sadece mevcut vekillerin değil eski vekillerin de kullanabildiği tesislere bazı vekil yakınlarının arkadaş gruplarıyla gittiği öne sürüldü. 

15-20 kişilik gruplar halinde gün yapanlar olduğu da iddia edilirken, yiyecekleri paket yapıp götürenler olduğu öne sürüldü. 

“Tesislerin suistimal edildiğini” düşünen Meclis yönetiminin konuya çözüm aradığı, kontenjan sınırlaması getirmeyi değerlendirdiği belirtildi. 
