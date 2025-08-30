Erdoğan rejiminde bir ilk daha

Fiyatlarının uygunluğuyla zaman zaman gündeme gelen Meclis lokantası bu kez de “gün yapma” iddiasıyla gündemde.



Nefes’te yer alan habere göre; TBMM yerleşkesinin içindeki ve dışındaki Meclis’e ait sosyal tesislerde vekil yakınlarının beraberlerinde getirdikleri misafirlerin sayısındaki artış krize dönüştü.



Sadece mevcut vekillerin değil eski vekillerin de kullanabildiği tesislere bazı vekil yakınlarının arkadaş gruplarıyla gittiği öne sürüldü.



15-20 kişilik gruplar halinde gün yapanlar olduğu da iddia edilirken, yiyecekleri paket yapıp götürenler olduğu öne sürüldü.



“Tesislerin suistimal edildiğini” düşünen Meclis yönetiminin konuya çözüm aradığı, kontenjan sınırlaması getirmeyi değerlendirdiği belirtildi.