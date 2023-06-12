Erdoğan rejiminden kaçan 6’sı çocuk 56 kişi Yunanistan’dan yardım bekliyor

12 Haziran’da sabah erken saatlerde Meriç’i geçerek Yunanistan’a ulaşan 56 kişilik bir grup Yunan hükümetine siyasi sığınma çağrısında bulundu.







Sosyal medyadan bir videoyla Yunan hükümetine seslenen grupta bulunan kişiler, botlarının battığını ve ıslandıklarını söylediler. Yardım çağrılarında ‘‘Siyasi baskı ve hukuksuz yargılamalar sebebiyle ülkemizi terk etmek zorunda kaldık. Şu anda karşı tarafa geçtik, mağdur durumdayız. Yunan hükümetinden sığınma talep ediyoruz. Çocuklar üşüyor, herkes ıslandı, çok zor durumdayız’’ ifadeleri yer aldı.

