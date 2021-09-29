Erdoğan rejiminin cezaevlerindeki işkenceleri sürüyor: Falakaya yatırıp tuzda yürüttüler

Türkiye cezaevlerinde son dönemde yaşanan işkencelere bir yenisi daha eklendi. Kayseri 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nden tahliye olan 33 yaşındaki İsmail Bayram, cezaevinde bir mahpusun kavga ettiği için falakaya yatırıldığını, daha sonra da mahpusun tuz üzerinde yürütülerek işkence yapıldığı anlattı. Cezaevinde yaşananların araştırılmasını isteyen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu olayla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.





CEZAEVİNDE YAŞADIKLARINI UNUTAMADI

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, İsmail Bayram, 1 yıl 4 ay Kayseri’deki 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde kaldıktan sonra tahliye edildi. Ancak Bayram’ın babası ve kardeşi başka suçlardan dolayı aynı cezaevinde kalmaya devam ediyor. Tahliye edildikten sonra cezaevinde yaşananları uzun süre unutamayan Bayram, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Her sabah 05.00’te ceza infaz kuruma memurlarının koğuşlara geldiğini belirten Bayram, “Gardiyanların bazıları kasıtlı olarak demirlere vuruyordu. İnsanlara hayvan muamelesi yapıyorlardı” ifadelerini kullandı.





FALAKAYA YATIRIP TUZDA YÜRÜTTÜLER

Kaldıkları koğuşa 19 yaşında Alperen Sağır adında bir mahpusun verildiğini söyleyen Bayram, bu mahpusun yürümekte zorluk yaşadığını görünce kendisine neden yürüyemediğini sorduğunu belirterek, “Alperen’le iletişim kurmak çok zordu. Çünkü benden, koğuştaki herkesten korkuyordu, çekiniyordu. Yanına yaklaştığımızda ona zarar vereceğimizi düşünerek uzaklaşıp titremeye başlıyordu. Haftalarca seke seke yürüdü. Biraz yakınlaşmaya başlayınca yaşadığı işkenceyi anlatmaya başladı. Alperen cezaevinde başka bir mahpusla kavga etmiş. Bunun üzerine gardiyanlar Alperen’e işkence etmiş. Falakaya yatırmışlar. Yetmemiş tuzun üzerinde yürütmüşler. Bunları kendi ağzından duyduğumda şok geçirdim. Bu cezaevinde işkence olduğunu biliyorduk. Kimse ses çıkartamıyordu. Sistematik bir şekilde işkence var. Bunun duyurulmasını istiyorum” dedi.





KORONALI HASTAYI BABAMIN YANINA VERDİLER

60 yaşındaki babası ve kardeşinin Kayseri 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde kaldığını belirten Bayram, “Babam Hamdullah Bayram 60 yaşında. Tansiyon ve böbrek hastası. Babam cezaevindeki haksızlıkları her zaman karşı çıkan biri. Korona virüsü test sonucu pozitif olan birini bile bile babamın yanına verdiler. Bu cinayete teşebbüstür. Babama bir şey olursa hesabını kim verecek? Tuvalete gidemeyecek derecede hasta, akıl sağlığı yerinde olmayan tutukluları revir yerine normal mahkumların kaldığı koğuşa veriyorlar. Burada yaşananları herkes bilmeli ve bunun için harekete geçilmeli” dedi.





GERGERLİOĞLU İDDİALARI BAKANA SORDU

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da yaşananları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sordu. Kayseri 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde yaşananlarla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığını soran Gergerlioğlu, cevaplaması istemiyle Gül’e şu soruları yöneltti:





Hamdullah Bayram isimli yurttaş Kayseri Bünyan 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalmaktayken Kovid-19 testi pozitif çıkan bir mahpusu Hamdullah Bayram isimli yurttaşın kaldığı koğuşa verildiği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa Kovid-19 testi pozitif çıkan bir mahpus neden Hamdullah Bayram isimli yurttaşın kaldığı koğuşa verilmiştir?

Eğer bu iddialar doğruysa Hamdullah Bayram isimli yurttaşın sağlığı ne durumdadır?

Kayseri Bünyan 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde C-9 koğuşunda kalan 19 yaşında isminin Alper olduğu söylenen yurttaşa cezaevinde falakaya yatırıldığı iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa bu mahpusa işkence ve kötü muamelede bulunan infaz koruma memurları hakkında açılmış bir soruşturma var mıdır? Varsa soruşturmanın akıbeti nedir?

Bakanlığınızın bu konu hakkında bilgisi var mıdır?

Son 5 yılda kamu görevlileri hakkında işkence ve kötü muamele şikayetiyle savcılıklara suç duyurusunda bulunulan yurttaş sayısı kaçtır?

Son 5 yılda işkence ve kötü muamele nedeniyle işten çıkarılan kamu görevlisi sayısı kaçtır?

Son 5 yılda cezaevlerinde hastalık/salgın hastalık nedeniyle karantinaya alınan mahpus sayısı kaçtır?