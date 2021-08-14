Erdoğan rejiminin Maarif Vakfı Etiyopya’da Alman yatırımcıların işlettiği okulları gasp etti

Erdoğan rejiminin talebi doğrultusunda Etiyopya’da Alman yatırımcıların işlettiği Intellectual Schools olarak bilinen okullara kayyum olarak Maarif Vakfı atandı. Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı’nın “Yurt Dışında Alman Okulu” statüsü için başvurduğu okullara Maarif Vakfı logosu asıldı.





Afrika Birliği’nin merkezi ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu’nun yanı sıra birçok diplomatik misyonun da bulunduğu Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Ocak 2017’den itibaren Alman yatırımcılar tarafından işletilen özel okula 10 Ağustos günü el konuldu. Okulların gasp edilmesi üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Die Welt gazetesi, Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Alman büyükelçiliğinin olay hakkında Etiyopya makamlarıyla görüştüğünü ve Alman özel yatırımlarını korumak için çaba gösterdiğini yazdı.





ULUSLARARASI TAHKİM SÜRECİ BAŞLATILDI

Maarif Vakfının el koymasının ardından okullarda görevli Türk öğretmen ve personel güvenli bir şekilde yurt dışına çıkarıldı. Almanya ve Etiyopya arasındaki güçlü ikili ticari anlaşmasından dolayı yatırımın devlet güvencesi altında olduğu belirtildi. Okulun sahibi Alman şirket, Maarif Vakfının eğitim kurumu gaspını Etiyopya yargısına taşırken Uluslararası Tahkim sürecini de başlattı.





ETİYOPYA HÜKUMETİNE MEKTUP

Berlin’den üç girişimci tarafından kurulan “STEM Education plc.” şirketinin, Etiyopya’da “Intellectual Schools” olarak bilinen ve halk arasında mükemmel bir üne sahip olan 5 yerde 11 eğitim kurumu bulunuyordu. Okullarda 56 ülkeden çok sayıda öğrenciye 15 yıldır eğitim veriliyordu. Genel Müdür Dr. Norbert Helmut Dinse, okulları ‘Etiyopya’daki tüm etnik köken, kültür ve dinlerden insanlar için mükemmel bir eğitim sunan proje’ olarak nitelendiriyordu. Genel Müdür Dinse, Etiyopya hükumetine bir mektup yazarak Maarif Vakfının okullara el koymasının yasa dışı olduğunu vurguladı. Dinse, okullardan sadece Oromia eyaletindeki binasının eğitim şirketine ait olduğunu, başkent Addis Ababa’daki şubeler ve kurumların kiralık olduğunu aktardı.