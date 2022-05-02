İddia: 'Erdoğan Riyad'dan defalarca ziyaret talebinde bulundu, 5 yıl sonra cevap aldı'

Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilmesine ilişkin dava dosyasının Riyad’a devredilmesinin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretle ilgili Suudi Arabistan devlet televizyonu, defalarca ziyaret talebinde bulunan Erdoğan’ın bu amacına 5 yıl sonra ulaştığını kaydetti.







ZİYARET TALEBİ DEFALARCA ERDOĞAN’DAN GELDİ

Erdoğan’ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in daveti üzerine Riyad’ı ziyaret ettiğini duyuran Türkiye’yi yalanlayan Suudi Arabistan devlet televizyonu Al-İkhbariya, ziyaret talebinin defalarca Erdoğan’dan geldiğini belirtti. Al-İkhbariya’da yer alan haberde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret etmek isteğini gerçekleştirmek için Cidde’ye gitti” denildi.





ARAP DÜNYASI ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ YENİDEN SAĞLAMAK İSTİYOR

2017’den beri ilk kez gerçekleşen ziyaret ile ilgili olarak haberde, “Erdoğan tekrar tekrar Krallık’ı ziyaret etmek istediğini dile getirdikten sonra bu amacına 5 yıl sonra ulaştı. Suudi liderlerle diyaloğun önemi göz önünde bulundurulursa, Erdoğan’ın bu ziyarete Arap dünyasındaki ülkelerle ilişkileri yeniden sağlamak için ihtiyacı vardı” denildi.





ERDOĞAN, DAVETİN ARABİSTAN’DAN GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Erdoğan, 29 Nisan’da, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Hâdimü’l Haremeyn’in daveti üzerine Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihî, kültürel, beşerî bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askerî, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz’’ ifadelerini kullanmıştı.







