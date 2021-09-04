Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Rize’de protesto edildi /04 Eylül 2021 11:31

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

Memleketi Rize’de geniş güvenlik önlemleri içerisinde İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri açılış törenine katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası bir grup vatandaş tarafından protesto edildi.

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’den ayrılırken İkizdere’de bir grup tarafından protesto edildi. Cengiz İnşaat’ın taş ocağına karşı çıkan eylemciler, “Direne direne biz kazanacağız. Biz halkız, biz kazanacağız” dedi.

NE KADAR KOMÜNİST VARSA ALIP GETİRİYORLAR
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni için memleketi Rize’ye geldi. Erdoğan’ın Rize’deki açılış töreninde yaptığı konuşma hemşehrilerinin tepkisini çekti. İkizdere’de taş ocağına karşı direnen köylüler ile ilgili Erdoğan, “İkizdere’de lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar Ankara’dan geliyorlar, durdurmak için gayret sarfediyorlar. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Siz bizim önümüzü kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri, yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez” dedi.

DİRENE DİRENE BİZ KAZANACAĞIZ
Erdoğan, “Bu malum Millet İttifakı diye zillet ittifakı var ya, ben inanıyorum ki bunlara en büyük dersi Rize, hemşerilerim verecektir” dedi. İkizdereliler Erdoğan’ı gece yarısı konvoyu geçerken protesto etti. Protestoya katılanlara jandarma müdahale etti. Eylemciler “Direne direne biz kazanacağız. Biz halkız, biz kazanacağız” dedi.
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