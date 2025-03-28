Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Saraçhane diye Gürcistan’daki eylem görüntülerini paylaştı /28 Mart 2025 11:44

Erdoğan, Saraçhane diye Gürcistan’daki eylem görüntülerini paylaştı

Erdoğan, Saraçhane diye Gürcistan’daki eylem görüntülerini paylaştı

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem grup toplantısında hem de sosyal medyada paylaştığı videoda yer alan eylem görüntülerinin Gürcistan’da çekildiği tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı grup toplantısında ve sonrasında sosyal medya hesabında “Saraçhane eylemleri” diye paylaştığı videodaki eylem görüntülerinin Gürcistan’daki seçim protestolarından çekildiği ortaya çıktı.

Erdoğan 5 dakika 36 saniyelik videoyu paylaşırken “Türkiye’nin ana muhalefet partisinin marjinal sol örgütlerin, millete hakaret eden ağzı bozuk tiplerin, belediyeleri soyup soğana çeviren haramilerin oyuncağı haline gelmesi bizi gerçekten rahatsız ediyor” notunu düşmüştü.

Ancak videoda yer alan eylemlerden bir bölüm (4:15-4:21 aralığı) Gürcistan’da çekildi.


Grup toplantısında ne demişti? Saraçhane protestoları için daha önce de “vandallar” ifadesini kullanan Erdoğan 26 Mart’taki grup toplantısında konuşmasının büyük bir kısmını Saraçhane eylemlerine ayırmış ve CHP’nin “sokakları terörize ettiğini” ifade ederek “Türkiye ekonomisine, milletin refah ve huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
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