Erdoğan, Saray’daki müdürünü Danıştay’a üye yaptı

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine Mehmet Yılmaz getirildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu ise Danıştay üyeliğine seçildi. Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji Strateji Başkanı olduktan sonra 2018 yılında Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne getirilmişti.







KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kamuda üst düzey atamalar yapıldı. Akın Gürlek’in İstanbul Başsavcısı olarak atanmasıyla boşalan Adalet Bakanlığı yardımcılığı görevine Mehmet Yılmaz getirildi.





ERDOĞAN KIRATLI’YI AYM’YE ÜYE YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Danıştay üyeliğine seçildi. Erdoğan, bir süre önce Saray bürokratı Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine atamıştı. Karaloğlu’ndan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.





YUSUF KARALOĞLU ASLEN RİZELİ

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yusuf Karaloğlu aslen Rizeli. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1996 yılında Şişli Lisesi’ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünden 2001 yılında mezun oldu. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı’nda 91. dönem Trabzon Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.





BİRÇOK İLÇEDE KAYMAKAMLIK YAPTI

2005 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere’ye gönderildi. 2007 yılında kaymakamlık stajını dönem birinciliği ile bitirip asaleten Kaymakamlığa atandı. 2007-2009 Sivas İmranlı Kaymakamlığı 2009-2011 Erzincan İliç Kaymakamlığı yaptı. 29 Ağustos 2011 tarihinde 2011/646 kararname ile Erzincan Refahiye Kaymakamlığı’na atandı.





CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ BAŞKANLIĞI DA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanı olarak görev yaparken, 10 Ağustos 2018 tarihinde Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne atandı. 4 Ekim 2024 tarihli kararnameyle, Danıştay üyeliğine seçildi.