Erdoğan, Saray'da konuştu

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda balkon konuşması yaptı







Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:



"Bu millet sevilmez mi, biz severiz, Kandil'dekiler sevmez, onların uzantıları sevmez, ama biz severiz. Şu andaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada.



Yolları söylemiyorum, havalimanından buraya kadar yollar maşallah tıklım tıklımdı. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahçup etmediniz, Cumhur İttifakı'nı bu yolda yalnız koymadınız, bu yolda gece gündüz demeden beraber yürüdük ve sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz.



Aziz milletim... Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım. Sevgili Ankaralılar... Değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu hamdolsun kayda değer herhangi sıkıntı, sorun yaşanmadan tamamlanmıştır.



Seçimin gayri resmi sonuçlarına göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere tevdi etmiştir. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum."







HEDEFİNDE YİNE MUHALEFET VAR

Ben hesap uzmanı değilim... Ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var.

2018'de CHP'nin vekil sayısı 146 idi. 2023'te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat, burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil... Yüzde 1 oy alan partilere 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı 129'a düştü.



Kandil'dekilerle, bir video çekimi ile onları arkaya alıp 'haydi' diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor. 17 vekil düşmüş durumda.



Ne diyordu? Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Milletim iyi biliyor... Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bizim iktidarımızda adalet, mülkün esasıdır! Bu değiştirilemez!



Menderes'in 'Yeter söz milletindir' diyerek yeni bir dönemin kapılarını açtığı badirelerin gerisinde Türkiye'nin gücünün zayıflatılması vardır. Darbeler bunun için yapılmıştır. Muhtıralar bunun için verilmiştir, koalisyonlar bu yüzden kurulmuş ve yıkılmıştır. Köken farklılıklarımız bu yüzden ayrıştırılma sebebine dönüştürülmeye çalıştırılmıştır. Muazzam ekonomik potansiyelin hayata geçmesi bu yüzden engellenmiştir. Doğu'daki Güney'deki Kuzey'deki Batı'daki güç ve etki alanlarının üzeri bu yüzden örtülmüştür. Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içinde bizi boğanların korkusu, bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye Yüzyılının bir gün kapılarına dayanacağıdır. Bugün, o gündür. Siz onun için bugün varsınız.



Bugün hem kendi vatandaşlarımızın hem de kendi geleceklerini bizimle birlikte gören dost ve kardeşlerimizin zafer ve şükür dualarının arşa ulaştığı gündür. Sandıklar kapandı, telefon zincirleri akmaya başladı. Körfez'den İngiltere'ye ve Rusya'ya kadar hepsi tebriklerini bildirdiler ve yarın da yine bu tebriklerin devam edeceğini görüyoruz. Türkiye'nin 10 yıldır önüne koyulan tüm tuzaklar, tüm oyunlar, sırtına saplanan tüm hançerler, ayağına takılan tüm çelmeler bugünü engellemek içindir.



Alman, Fransız, İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? İşte onlar da kaybetti kardeşlerim! Aylardır kurulan ittifakları gördünüz. Terör örgütlerinden sapkın akımlara kimlerin karşımıza dikildiğini, kirli oyunları gördünüz. Buna rağmen ne oldu? Başaramadılar... İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Bu millet mayasının ne kadar sağlam, basiretinin ne kadar güçlü olduğunu, yaşadığı her badirede tekrar ispatlamıştır. Bundan dolayıdırı ki Türk milletinin asla zaafiyetini yakalama, bulma gibi gayretin içine girenler yine kaybedeceklerdir. Sadece son seçimler boyunca şahit olduklarımız bile milletimizin onurlu duruşunu göstermiştir.

