Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Saray'da timsah mı besliyor? /18 Aralık 2019 10:11

Erdoğan Saray'da timsah mı besliyor?

TBMM Genel kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmeleri sırasında israf tartışmaları tekrar gündeme geldi

Erdoğan Saray'da timsah mı besliyor

Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yapılan harcamaları eleştirirken, sözü Saray'ın bir yıllık yem masraflarına getirdi.

Bir yılda Cumhurbaşkanlığı tarafından 145 bin Lira yem parası harcandığını belirten Başarır, "Çok merak ettim, bu Cumhurbaşkanı ne besliyor?Aslan? Timsah? Sırtlan? Ne besliyor bu adam? Sonra aklıma geldi, beyefendi organik besleniyor, organik. Yani yumurtası, tavuğu, eti, koyunu, sütü, peyniri; beyefendi organik beslenmesinin yem parasını halkın vergisinden alıyor, işte, sizin itibarınız " diyince AKP sıralarından, "Yalan söylüyorsun" diye tepki geldi. 

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