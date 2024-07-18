Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, bir yemeğe 168 bin lira ödeyen Saray'ın İdari İşler Başkanı'nı AYM üyesi yaptı /18 Temmuz 2024 00:31

Erdoğan, bir yemeğe 168 bin lira ödeyen Saray'ın İdari İşler Başkanı'nı AYM üyesi yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Erdoğan, Bodrum'daki Mandarin Oriental'de iki kişilik akşam yemeğine 168 bin lira ödeyen Saray'ın İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'yı Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atadı.

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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı atandı.



Tokat Valiliğine ise İstanbul-Bakırköy kaymakamı Abdullah Köklü atandı.

168 BİN LİRALIK AKŞAM YEMEĞİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

AYM üyeliğine atanan Metin Kıratlı son olarak Bodrum'da Mandarin Oriental’de iki kişilik yemeğe 168 bin lira hesap ödediği yönündeki haberlerle gündeme gelmiş, İddiaların yayılmasının ardından Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından habere erişim engeli getirilmişti.

Haberlerine erişim engeli getirilen bir başka iddiaya göre ise AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata ile birlikte yemek yiyen Kıratlı, 3000 Euro değerinde bir şarap açtırmış ve fatura da bu sebeple bu kadar yüksek gelmişti. 


Saray'da Kıratlı'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı koltuğuna ise Hakkı Susmaz getirildi.

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