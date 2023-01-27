Erdoğan şarkı söylemeye kalktı, duyanlar kulaklarına inanamadı

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Kurdela kesme seremonisi sonrası Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı çalındı. Şarkıya eşlik etmeye çalıştı. Nefesi yetmeyen Erdoğan sürekli detone oldu.
Bir ara Erdoğan'ın sesinin duyulması için müziğin sesinin kısıldığı anlarda ilginç görüntüler oluştu. Erdoğan'ın performansı duyanları şaşkına çevirdi.
Cengiz Kurtoğlu, 9 Ocak'ta düzenlenen İstanbul'daki ÜNİAK FEST Programı'nda "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını Erdoğan'a ithaf ederek söylemişti.