Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan şarkı söylemeye kalktı, duyanlar kulaklarına inanamadı /27 Ocak 2023 19:09

Erdoğan şarkı söylemeye kalktı, duyanlar kulaklarına inanamadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'te katıldığı mitingde Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara duymayanlara" şarkısına eşlik etmeye çalıştı ama başaramadı. Sürekli detone olduğu performansı mitinge katılanlar ve izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Kurdela kesme seremonisi sonrası Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı çalındı. Şarkıya eşlik etmeye çalıştı. Nefesi yetmeyen Erdoğan sürekli detone oldu.

Bir ara Erdoğan'ın sesinin duyulması için müziğin sesinin kısıldığı anlarda ilginç görüntüler oluştu. Erdoğan'ın performansı duyanları şaşkına çevirdi.

Cengiz Kurtoğlu, 9 Ocak'ta düzenlenen İstanbul'daki ÜNİAK FEST Programı'nda "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını Erdoğan'a ithaf ederek söylemişti.
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