Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurmuştu.







Türkiye ile Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında varılan mutabakat sonrası Türkiye, Libya'ya asker göndermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Libya'yı bir savaş baronunun insafına terk etmenin tarihi bir hata olacağını' belirterek "Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek; onların terörizm, insan kaçakçılığı ve uluslararası güvenliğe yönelik diğer ciddi tehditlerle mücadelesine katkı sunacağız" açıklamasını yapmıştı.