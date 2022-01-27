Erdoğan şecaat arzederken...: Dilini koparma isteği 'özel' değil 'genel'miş

NTV televizyonunda Erdoğan'ın CEVAPLARINI SORULAYAN gazeteciler, konuyu Çamlıca Camii'nde minbere çıkıp(!) ''Sezen Aksu'nun dilini kopatrmakla tehdit ettiği konuşmaya getirdi. Erdoğan, 'Görevi itibarıyla hangi inançtan olursa olsun dini değerlere laf edilmesine müsaade etmeyeceğini' gibi tuhaf ve absürd bir açııklamada bulundu.





Erdoğan'ın 'seri hakaret etme', 'Nefret diline hakimiyeti' ve 'Yalan söyleme' konusunda maharetlerini bilen izleyiciler bu dakikaları hayretler içinde izledi.



Erdoğan "Burayı birbirinden ayırmamız lazım. İnsanımızın kutsallarına yönelik hassas bir duruşum var. Bunu da herkes bilir. Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil, kutsallarına karşı hakaret dönük bir tavır olarak ifade ettim" diyerek 'diktiği tüyü' telafi etmeye çalıştı. Ancak bu açıklamadan da anlaşılan o ki, DİLİNİ KOPARMA istediği sadece Sezen Aksu'nun 'özel'inde değil, daha 'genel.. Genel...' bir arzu ve iştiyakmış...







Erdoğan, Sezen Aksu tepkilerinden ürktü





Bazı kurmaylar, Aksu konusunda muhakkak bir açıklama yapılması gerekiyorsa bunu ağırlıklı olarak ilgili makamların ve kurmayların yapması gerektiğini savundular. Bir kurmayın da Sezen Aksu’nun tepki gösterilen şarkı sözlerinin 5 yıl önce yazıldığını hatırlatarak, şarkının sözlerinin anlamını anlattığı öğrenildi. Eleştiri ve yorumları dinleyen Erdoğan’ın “Siz konuşun tabii; bana bırakmayın” dediği öğrenilmişti.





Saray'ın adamı Yasin Aktay durumdan vazife çıkarmıştı





Erdoğan'ın devirdiği çamın geride bıraktığı enkazı temizlemek de Saray'ın Ballı Maaşlı danışmanı Yasin Aktay'a kalmıştı. Aktay katıldığı programda, Erdoğan'dan aldığı talimat gereği geri adım açıklamalarında bulunup Sezen Aksu'ya 'destek' vermişti. Aktay, '"Gözlemleyebildiğim ilginçlik aslında sosyal medyadaki tepkilerle özellikle takip edebildiğim çok sayıda WhatsApp grubundaki değerlendirmeler arasındaki bariz fark. Tamamı muhafazakâr, İslâmî kesimden insanlardan oluşan bu gruplarda Sezen Aksu’nun bu sözleri hakaret maksadıyla söylememiş olduğuna ve elbette lafız yanlış olsa da, bu kadar tepkiyi hak etmediğine dair çok güçlü bir kanaat var.' diyerek ortalığı toparlamaya çalışmıştı.

