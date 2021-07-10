Erdoğan seçim için kolları sıvadı: 'AKP teşkilatlarında huzursuzluk Saray'da korku var'

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, son günlerde sıkça gündeme gelen " erken seçim" tartışmalarını ele aldı. Takan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın 2023 için yaptığı hazırlıkları da aktardı. Erdoğan'ın partililere 'sahaya inin' emrini de değerlendiren Ahmet Takan, "AKP teşkilatlarında huzursuzluk, sarayda korku var. Boş kalan adam dedikodu yapar mantığından hareketle Tayyip Erdoğan parti teşkilatlarına iş icat ediyor…" ifadelerini kullandı.





Ahmet Takan'ın bugün kaleme aldığı yazısı şöyle:





Şu erken seçim tartışmaları var ya… O yüzden son 2-3 gündür ne zaman erken seçim ile ilgili bir haber, bir köşe yazısı okusam başlıyorum Silifke’nin meşhur türküsünü çığırmaya!..





Yar yar yar





Nerden gelirsin Silifke kalesinden





Ne gezersin açlık belasından





Nerde yattın beyin konağında





Ne vardı kupkuru yerden gayrı





Hey kekliğim hey













Kekliği düz ovada avlayalım





Kanadını çam dalına bağlayalım













Yar yar yar





Buyurun arkadaşlar davetim var benim





Herkes kesesinden yesin içsin





Saltanatım var benim





Aslı yok yaylasında binbeşyüz koyunum var benim





Hey kekliğim hey













Kekliği düz ovada avlayalım





Kanadını çam dalına bağlayalım













Bizdeki siyasetçilerin bugünlerde yaptığı erken seçim tartışmaları da “Aslı yok yaylasında binbeşyüz koyunum var” gibi…





AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partililere “sahaya inin” mesajı verdi, “kapı kapı dolaşacağız” diye seslendi, Yetmedi gazı biraz daha arttırdı, “meydanlara ineceğiz” dedi. AKP’nin sandık görevlilerini eğitime aldığı duyuldu. Ortalıkta, kamu bankalarının kredi musluklarının açmak için hazırlık yaptığına dair haberler dolaştırılıyor.





Tayyip Erdoğan seçim tarihi için 2023’ü işaret ederken sürekli seçim konuşmaları yapması, partisi içinde ve yandaş kalemler tarafından, “şimdiden sıkı hazırlıklara başlamak”, “2023’ü şansa bırakmamak olarak” yorumlanıyor. Muhalefetin özellikle CHP kanadında erken seçim kapıya dayandı görüşü hakim.





Partililere ve teşkilatına başka neler demişti Erdoğan?.. Türküden yola çıktık ya!.. Kısaca hatırlatmakta fayda var;





-“Şimdiden 2023 seçimleri için çalışmaya başlamanızı istiyorum.”





– “Meclis ara veriyor. Meclis’in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide olacağız, meydanlarda olacağız. Şunu özellikle hatırlatacağım, arazide yapacağımız çalışmaların raporlarını Genel Merkez’e kesinlikle raporlayacağız. Grup başkanvekilliğine raporlayacağız. Hangi arkadaşımız ne kadar çalışma yaptı, nasıl çalışma yaptı, hangi ilimizin durumu nedir, ne değildir, bunları sizden alacağız. Yoksa bir turistik seyahat olarak illerimize gideceksek nafile.”





– “Yol yaparsınız, hizmet götürürsünüz ama milletin gönlüne girmezseniz olmaz. Milletin gönlüne girin, ulaşılmaz olmayın, kimseye tepeden bakmayın. Gönül belediyeciliği yapın”





-”İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz.”













Araya bir de özel uçak tartışması sokuşturuldu. Kapışma sadece AKP ile CHP arasındaymış havası estiriliyor. Bu sadece AKP’nin değil CHP’nin de pek işine geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dışında CHP’den cümbür cemaat “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” açıklamaları geliyor.





Bu nasıl bir erken seçim daveti ise…





Herkes kesesinden yiyor içiyor!..





Aslı yok yok yaylasında aslında neler oluyor?..





AKP teşkilatlarında huzursuzluk, sarayda korku var.





Boş kalan adam dedikodu yapar mantığından hareketle Tayyip Erdoğan parti teşkilatlarına iş icat ediyor…





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini, Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı bölünmesinden kurtarmak için kendini ortaya attı. Ayrıca CHP, Millet İttifakı’nda Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için İYİ Parti’nin elindeki altın hisseyi kapmaya çabalıyor.





İYİ Parti lideri Meral Akşener ile konuşulmadan CHP’den gelen “adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” açıklamaları bir dayatmadan başka ne olabilir ki?..





Bakın itina ile dikkatinizi çekmek isterim;





Meral Akşener, CHP’deki, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun, Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olsun tartışmalarından çok uzak duruyor. Topa hiç girmiyor. Hatırladığım, bir keresinde, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na aday olup olmayacağına yönelik sorusuna “Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok” cevabını vermişti. Hepsi o kadar!.. Akşener, kendisinin adaylığı konusunda ise “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin geleceğiyle oynamayacağım” çizgisinde ilkeli bir şekilde duruyor. Akşener, Cumhurbaşkanı adayı illa ben olayım diye yanıp tutuşmuyor…





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“Yar yar yar/Buyurun arkadaşlar davetim var benim/Herkes kesesinden yesin içsin/Saltanatım var benim/Aslı yok yaylasında binbeşyüz koyunum var benim/Hey kekliğim hey” derkeen… Kendi tahminimi ifade edeyim; İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine yol açacak hiçbir formüle “evet” demez!..





Aslı yok yaylasında yapılan seçim tartışmaları ile nelerin üstü örtülüyor biliyor musunuz?..





Sadece bir tanesini söyleyeyim;





Saray devletinde Yüksek Askeri Şura sıkıntısı yaşanıyor… Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler göreve devam edecek mi?.. Kuvvet Komutanlarından hangileri görevlerine veda edecek?.. Özellikle ATATÜRK’çü çizgileriyle bilinen bazı albayların tasfiyesi…