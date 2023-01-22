Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan seçim öncesi el yükseltiyor: Emekli maaşına ve asgari ücrete ek zam iddiası /22 Ocak 2023 10:37

Erdoğan seçim öncesi el yükseltiyor: Emekli maaşına ve asgari ücrete ek zam iddiası

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri ile asgari ücretle ilgili Ankara'da konuşulanları paylaştı. Buna göre AKP, seçim öncesi bir zam daha yapacak.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine beş aydan az bir süre kala AKP, çalışmalarını 'hızlandırdı.'

İktidar partisinin, şimdilik tarihi 14 Mayıs 2023 olarak öne çıkan seçimlere emekli ikramiyesini artırıp maaşlara ek zam yaparak gitmeyi planladığı ileri sürüldü.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, şunları kaydetti:

Asgari ücrete yüzde 10, emeklilere yüzde 10-20 arasında ek zam yapılacak. Anketlerde iktidar partilerinin oy oranları düşerse zam oranları yükselebilir!

Asgari ücretlilere yüzde 54.66'lık zam açıklanırken seçimden önce yeni bir ayarlama yapılacağı sinyali bizzat Cumhurbaşkanı tarafından verilmişti.

Emeklilerin kaybı büyük. Daha önce asgari ücretin 2 katı maaş alanlar, şimdi asgari ücretle aynı seviyeye indi.

Kulislere yansıyan bilgiye göre, 2023 yılının ilk 6 ayı için emekli maaşlarına yüzde 40 civarında bir artış planlanmıştı. Ancak oran yüzde 30'la sınırlı tutuldu. Kalan kısmı seçim öncesine bırakıldı.

Enflasyon karşısında koruyucu zamların yapılmamasındaki en önemli etken emekli maaşının devlet tarafından ödeniyor olması.

Buna karşılık asgari ücreti özel sektör uyguladığı için devlet üzerinde herhangi bir yük oluşturmuyor. Hatta maaş zammından sonra SGK prim geliri artıyor. Ayrıca asgari ücret zammı anında ve daha fazla oranda fiyatlara yansıdığı için KDV, ÖTV gibi vergi gelirleri de artmış oluyor. 

Bu nedenle devlet emekli maaşlarına zam yapma konusunda asgari ücretliler kadar istekli davranmıyor. (...)"


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