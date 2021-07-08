Erdoğan seçim startını verdi: Meydanlarda olacağız

Seçimin 2023'te yapılacağı iddiasını tekrarlayan Erdoğan , buna rağmen Parti teşkilatına seçim çalışmalarına başlama talimatı verdi.

*Dünyanın en siyasi, askeri olarak en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor.





*2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Karşımızdakiler de farkında. Terör örgütlerinden asırlık acılara kadar her konuyu kullananlar seçimler için muhalefete açık çek vermiş gözüküyor.





*Muhalefetin giderek çirkinleşen, buram buram kin ve nefret kokan üslubu 2023 için telaşlarını da ele veriyor. Yalanı ne kadar büyük söylerlerse inandırmasının da o kadar kolay olacağına telkinine öylesine inanmışlar ki freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorlar.





“MEYDANLARDA OLACAĞIZ”





* Bizim güç ve destek kaynağımız da milletimizdir. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Gelecek nesillere yoğun bir vebalin altındayız. Hassasiyetimiz çok çok önemli. Çalışmak, daha çok çalışmak ve sonunda başarmak dışında bir alternatifimiz yoktur.









* Artık önümüzde beklemeyi gerektirecek hiçbir ajanda kalmadı, başarmak dışında hiçbir alternatifimiz yok. Meclis'in ara vermesiyle hepimiz arazide, meydanlarda olacağız, yapacağımız çalışmaları genel merkeze raporlayacağız.





* Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum.



