Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan seçim yapmam derse ne yapacaksınız?" /25 Kasım 2021 14:24

"Erdoğan seçim yapmam derse ne yapacaksınız?"

Eski CHP'li vekil Fikri Sağlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının anayasa aykırı olduğunu belirtti. Muhalefetin iktidarı seçime zorlaması gerektiğine vurgu yapan Sağlar, Erdoğan'ın tek karar verici olduğuna dikkat çekerek "Seçim yapmam derse ne yapacaksınız?" diye sordu.

SHABER3.COM

Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, Türkiye'de 2023 seçimleri öncesi gelinen tabloyla ilgili olarak Tele1'de açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için sürekli 2023 Haziran ayına işaret ettiğini belirten Sağlar, "Bu yaşanan olaylardan sonra Türkiye bir hukuk devleti, Türkiye'de demokrasi vardır diyebilir miyiz? Devletin bütün kurumları tamamen bir kişiye bağlanmış durumda. Devlet AKP'nin işgali altında. Bizler de AKP'li değilsek müthiş bir baskıyla karşı karşıyayız. Peki buna boyun eğecek miyiz? Ben haklarımı nasıl koruyacağım?" diye sordu.

Seçime gitmenin bugünkü koşullarda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararından geçtiğini belirten Sağlar,  "Bana kalırsa her akşam borazan gibi konuşan televizyon kanalları Millet İttifakı'nın adayını konuşmak yerine AKP'nin adayını tartışmalılar. Çünkü anayasa çok açık: Bir kişi üçüncü defa aday olamaz diyor. Aday olabilmesi için ancak Meclis'in süresi dolmadan kendini feshetmesi gerekir diyor.  O zaman 2023'te süre dolmuş oluyor. Anayasayı askıya almamışsanız, diktatör değilseniz, hala hukuk devleti olma iddiasındaysanız aday olamazsınız" dedi.

"MUHALEFET SEÇİMİ ZORLAMALI"

Bu durumda muhalefetin iktidarı seçime zorlaması gerektiğini belirten Sağlar, "Halkı umutlandıracak, cesaretlendirecek adımları öbürü acaba ne yapar diye sinip atamazsanız o zaman halkı harekete geçiremezsiniz" dedi. Sağlar, "Aklın da cesaretle beraber kullanılması gerekiyorsa ve bunu kullanmazsanız o zaman hiçbir şey yapamazsınız, seçimi beklersiniz, Godot'yu bekler gibi. Seçim gelir mi o ayrı mesele, seçim yapmam derse ne yapacaksınız?" ifadeleri kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Erdoğan seçim yapmam derse ne yapacaksınız?" Sonraki Haber >>

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Metroda dehşet!

Metroda dehşet!

Kadin bir dostun ardından...

Kadin bir dostun ardından...

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:30:42