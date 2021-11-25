"Erdoğan seçim yapmam derse ne yapacaksınız?"

Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, Türkiye'de 2023 seçimleri öncesi gelinen tabloyla ilgili olarak Tele1'de açıklamalarda bulundu.







AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için sürekli 2023 Haziran ayına işaret ettiğini belirten Sağlar, "Bu yaşanan olaylardan sonra Türkiye bir hukuk devleti, Türkiye'de demokrasi vardır diyebilir miyiz? Devletin bütün kurumları tamamen bir kişiye bağlanmış durumda. Devlet AKP'nin işgali altında. Bizler de AKP'li değilsek müthiş bir baskıyla karşı karşıyayız. Peki buna boyun eğecek miyiz? Ben haklarımı nasıl koruyacağım?" diye sordu.





Seçime gitmenin bugünkü koşullarda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararından geçtiğini belirten Sağlar, "Bana kalırsa her akşam borazan gibi konuşan televizyon kanalları Millet İttifakı'nın adayını konuşmak yerine AKP'nin adayını tartışmalılar. Çünkü anayasa çok açık: Bir kişi üçüncü defa aday olamaz diyor. Aday olabilmesi için ancak Meclis'in süresi dolmadan kendini feshetmesi gerekir diyor. O zaman 2023'te süre dolmuş oluyor. Anayasayı askıya almamışsanız, diktatör değilseniz, hala hukuk devleti olma iddiasındaysanız aday olamazsınız" dedi.





"MUHALEFET SEÇİMİ ZORLAMALI"





Bu durumda muhalefetin iktidarı seçime zorlaması gerektiğini belirten Sağlar, "Halkı umutlandıracak, cesaretlendirecek adımları öbürü acaba ne yapar diye sinip atamazsanız o zaman halkı harekete geçiremezsiniz" dedi. Sağlar, "Aklın da cesaretle beraber kullanılması gerekiyorsa ve bunu kullanmazsanız o zaman hiçbir şey yapamazsınız, seçimi beklersiniz, Godot'yu bekler gibi. Seçim gelir mi o ayrı mesele, seçim yapmam derse ne yapacaksınız?" ifadeleri kullandı.