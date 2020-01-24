Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan seçimi iptal edebilir! /24 Ocak 2020 12:14

Erdoğan seçimi iptal edebilir!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucuları arasında yer alan, ancak daha sonra parti ile yollarını ayıran Abdüllatif Şener, Türkiye'de seçimli iktidar döneminin sona erdiğini söyledi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyeliğinden istifa eden Abdüllatif Şener, Türkiye’de seçimli iktidar döneminin bittiğini belirterek, “Tayyip Erdoğan seçimi iptal etmeyi bile düşünebilir.” dedi.

Tele1 televizyonunda dün yayınlanan "Kulis" isimli programda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

ŞENER: DAVA DEDİKLERİ "HARAM PARA"

Şener, bir seyircinin "AKP zihniyetinin 'dava' anlayışı nedir?" sorusuna ise, "Menfaat, çıkar, haram para çevirmek, paradan vazgeçememek. İşte dava dedikleri bu." cevabını verdi. 

Şener daha sonra, “Seçimli iktidar dönemi bitmiştir. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan seçimi iptal etmeyi bile düşünebilir. Çünkü artık seçilme ihtimali kalmamıştır. Bunu da kabullenecek biri değil.” ifadelerini kullandı.
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