İngiliz gazetesi Financial Times (FT), Türkiye'de Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı arayışına dair tartışmayı mercek altına aldı. "Erdoğan’ı yenmek: Türkiye’de muhalefet bir şampiyon arıyor" başlıklı uzun analizde olası adaylar tek tek incelenirken, muhalefet partilerinden ismi açıklanmayan yetkililerin görüşlerine de yer verildi.







Kısa Dalga'nın yer verdiği habere göre seçimlerde HDP'nin kilit önem taşıyacağı vurgulanırken, Batılı bir diplomatın "Erdoğan seçimi kaybederse görevi bırakacağı hiçbir şekilde net değil. Özellikle de seçim sonuçları yakın olursa, durum çok endişe verici olabilir" sözleri dikkat çekti.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası adaylıklarının incelendiği analizin öne çıkan bölümleri özetle şöyle:





"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMAK İSTEDİĞİNE ŞÜPHE YOK"





Financial Times'ın makalesi, geçtiğimiz hafta yaptığı grup konuşmasındaki "Ya bana katılın, ya yolumdan çekilin" sözlerinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun 'aday olma kararlığı' konusunda şüphe kalmadığı yorumuyla başlıyor. Analizde Kılıçdaroğlu'nun 'son yıllarda bir dönüşüm geçirdiği', uzun zamandır Erdoğan tarafından 'seri kaybeden' olarak resmedilirken, 2019'daki yerel seçimlerde 'çarpıcı bir zafer' kazandığı belirtildi. FT, Kılıçdaroğlu'nun dağınık bir yelpazedeki muhalefet partileri arasındaki ittifakı inşa ettiğini ve birarada tuttuğunu da yazdı.





"ERDOĞAN UKRAYNA FIRSATINI DEĞERLENDİRDİ"





Analizde "... Bununla birlikte ittifakın önündeki fırsatı harcama riski altında olduğuna dair artan bir endişe var" denilirken, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ekonomi üzerinde yeni bir baskı oluşturmakla beraber NATO üyelerinin gözünde yıllar süren gerilimden sonra Türkiye’nin önemini artırdığı ve Erdoğan’ın bu fırsatı arabuluculuk rolü oynayarak kullandığı belirtildi.





İSMİ AÇIKLANMAYAN MUHALEFET YETKİLİSİ: O KADAR EMİN DEĞİLİM





FT, geçtiğimiz ay altı muhalefet partisinin Başbakan Viktor Orban'ı yenilgiye uğratamadığı seçimlerin Türkiye'de muhalefet için 'yeni bir uyarı' olduğu yorumunu yaparken, ismi açıklanmayan bir muhalefet yetkilisi bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Eğer bana geçen sene sorsaydınız, çantada keklik, Erdoğan kaybedecek derdim. Şimdi o kadar emin değilim."





"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAK İÇİN ÖLÜP BİTİYOR"





Haberde "Muhalefetteki bazılarının en büyük korkusu, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a karşı kendi adaylığında ısrar edeceği ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın onu çiğ çiğ yiyeceği yönünde" denilirken, 'CHP'yle birlikte çalışan beş diğer partiden üst düzey bir yetkili' olarak tanıtılan bir kişi "Kılıçdaroğlu aday olmak için ölüp bitiyor" dedi. İsmi açıklanmayan yetkili, "Olası tüm adaylar arasında en iyi cumhurbaşkanının o olacağından hiç şüphem yok. Ama kazanma şansı en düşük olan o" diye konuştu.





"Türkiye Cumhurbaşkanı'na karşı her kim seçilirse seçilsin, enflasyonun mart ayında yüzde 61'e yükselmesine rağmen ülkenin en popüler siyasi figürlerinden biri olan oyunbaz ve deneyimli bir siyasetçiyle karşı karşıya olacak" diyen FT, "Erdoğan son yıllarda mahkemelerden Merkez Bankası'na, Türkiye'nin kurumları üzerinde görülmemiş bir kontrol sağladı ve bu güçleri tekrar tekrar, seçim sistemini kendi lehine manipüle etmek için kullandı" diye yazdı.





"YAVAŞ PARLAMENTER SİSTEME DÖNDÜREBİLİR"





Haberin bu noktasında, bu duruma rağmen son dönemdeki anketlerde Yavaş ve İmamoğlu'nun Erdoğan'a karşı 'açık bir zafer' elde etme ihtimalinin görüldüğü belirtildi. FT, Yavaş için 'muhafazakâr ve milliyetçi ama aynı zamanda ketum ve bir devlet adamı gibi' ifadelerini kullandı. Destekçilerine göre Yavaş'ın Erdoğan'ın oylarını alabileceği belirtilen haberde, "Aynı zamanda, muhalefetin parlamenter sisteme dönme planına da nezaret edebilir" denildi.





"İMAMOĞLU TARTIŞMALI SEÇİMLER AÇISINDAN DENEYİMLİ"





"Fakat birçok yorumcu İmamoğlu'nun daha güçlü aday olduğunu düşünüyor" denilen haberde, İBB Başkanı için "Kendisini bir demokrat olarak niteleyen, Kuran okuyabilen İmamoğlu siyasi açıdan daha dışa dönük ve daha geniş bir seçmen kitlesine hitap etme potansiyeli var" denildi. Haberde İmamoğlu'nun 'tartışmalı seçimlerde mücadele etme' deneyiminin olduğu ve tekrarlanan İstanbul seçimlerini açık ara farkla kazandığı hatırlatılırken, "Bu, muhalefetteki birçoklarının Erdoğan'ın iktidara tutunmak için el altı taktiklere başvurmasından korktuğu bir dönemde önemli" denildi.





"İMAMOĞLU YENİ BİR ERDOĞAN OLABİLİR"





Ancak FT, İmamoğlu'nun adaylığına muhalif olan kesimlerin de, İBB Başkanı'nı 'çok hırslı' bulduğunu ve güçlü cumhurbaşkanlığı sistemini kaldırma konusunda kendisine güvenilip güvenilmeyeceğinden şüphe ettiğini yazdı. Daha küçük muhalefet partilerinden birinin üst düzey yetkilisi olduğu belirtilen bir isim, "Yeni bir Tayyip Erdoğan olabilir. Kimse bunu istemiyor. Bir kez o koltuğa seçilince, bütün o yetkilerle, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz" dedi.





İmamoğlu'na yakın bir isim ise bu görüşe yanıt istendiğinde, İmamoğlu'nun Erdoğan'la tek ortak noktasının Karadenizli olmaları ve gençliğinde futbolu sevmesi olduğunu belirterek, "Bu iki şey haricinde hiçbir ortak noktaları yok" dedi.





"ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NUN ALEVİ KİMLİĞİNİ KULLANABİLİR"





Analizin bu noktasında tekrar Kılıçdaroğlu'na dönen FT, "Nadiren açıkça tartışılsa da, birçokları Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin Alevi azınlığına mensup olmasının Erdoğan tarafından seçmen tabanını mobilize etmek için acımasızca sömürüleceğine inanıyor" ifadelerini kullandı.





"ÇOK SAYIDA KİŞİ AÇIK FARK GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR"





FT, Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin adaylık için tek kriterin popülerlik olmadığını söylediğini hatırlatırken, "Böyle olsa da, devletin dönüştürülmesi için muhalefetin önce iktidarı kazanması gerekiyor ve çok sayıda kişi, sadece kazanmalarının değil, tartışmalı bir sonucun yaratacağı karmaşık senaryodan kaçınmak için büyük farkla kazanmaları gerektiğini söylüyor" diye yazdı.





BATILI DİPLOMAT: ERDOĞAN'IN KOLTUĞU BIRAKACAĞI KESİN DEĞİL





Gazeteye konuşan Batılı bir diplomatın da bu noktadaki şu sözleri dikkat çekti: "Erdoğan seçimi kaybederse görevi bırakacağı hiçbir şekilde net değil. Özellikle de seçim sonuçları yakın olursa, durum çok endişe verici olabilir."





İYİ PARTİ YETKİLİSİ: AKŞENER, İKİNCİ TURA BIRAKMAK İSTEMİYOR





Haberde, altılı masanın ikinci en güçlü lideri olarak Meral Akşener'in aday belirlemede kritik bir rol oynayacağı belirtildi. İYİ Parti'nin üst düzey bir yetkilisi ise Akşener’in, ikinci turu riske etmek yerine Erdoğan’ı ilk turda kolayca yenebilecek bir adayı desteklemeye istekli olduğunu söyledi. FT ise Akşener’in İmamoğlu’nu tercih ettiğine dair işaretler olduğunu yazdı. Gazete, başbakan olmak istediğini açıklayan Akşener'in kendi siyasi arzularına en iyi uyan adayı da aradığını belirtti.





Financial Time, seçimlerdeki bir diğer kilit meselenin, seçilecek adayın 'Türkiye'nin büyük Kürt azınlığına hitap etmesi ihtiyacı' olduğunu da yazdı. Belirlenecek adayın HDP'nin de desteğini alması gerektiğini yazan gazete, "Bu durum, Erdoğan'ın HDP ile muhalefetin geri kalanı arasında ayrışma yaratma çalışmasını da açıklıyor" ifadelerini kullandı. (Kısa Dalga)