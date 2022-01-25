Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Sedef Kabaş'ın yakasını bırakmayacak: Parti kurmaylarına talimat verdi /25 Ocak 2022 14:37

Erdoğan Sedef Kabaş'ın yakasını bırakmayacak: Parti kurmaylarına talimat verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a ilişkin olarak AKP MYK toplantısında talimat verdi. Yargı sürecinin yakından takip edilmesini istedi.

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Katıldığı televizyon programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen sözlerinin ardından tutuklanan Sedef Kabaş, AKP MYK toplantısında da gündem konusu oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre dün kendisinin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Kabaş'ın sözlerini doğru bulmadığını belirtip partisine de bir talimat verdi.

Erdoğan, AKP teşkilatları tarafından 81 ilde yapılan suç duyurusunu hatırlatarak, konunun takipçisi olunmasını ve üzerine gidilmesini istedi.

ATILAN TWEET SAYISI PAYLAŞILDI
Toplantıda, Kabaş'ın sözleriyle ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar da değerlendirildi. Kabaş'a tepki göstermek için sosyal medyada açılan hashtaglerde 400 binden fazla tweet atıldığı, o tweetlere 20 milyondan fazla erişim sağlandığı ifade edildi.

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