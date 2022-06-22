Erdoğan-Selman görüşmesi sonrası ortak bildiri yayımlandı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yeni ilişkiler temelinde resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme sonrasında ortak bir bildiri yayınlandığı belirtildi.





Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nisan ayındaki Arabistan ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman saat 20.30'da Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan uçakla geri döndü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nisan ayındaki Arabistan ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman saat 20.30'da Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan uçakla geri döndü.

Salman'ın Ankara'ya gelişi, Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrasında Suudi Arabistan'dan Türkiye’ye en üst düzeyde yapılan ziyaret oldu.AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek yaptığı baş başa görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.Ardından Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna resmi akşam yemeği verdi.Saraydaki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.Görüşmenin ardından Türkiye- S.Arabistan ortak bildirisi yayımlandı."Taraflar, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi kardeşlik temelinde iş birliğini geliştirerek sürdürme kararlılığını vurgulamışlardır.""Ticaretin kolaylaştırılması, yatırım fırsatlarının araştırılması, somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iletişimin artırılması ele alındı."