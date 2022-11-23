Erdoğan seviyeyi yerle bir etti: Haysiyet fukarası, sefil, gafil, namert, kifayetsiz...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hakaretlerle eleştirdi. Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözleri şu şekilde:





*İstikrarın olması için yönetim sistemini milletimizin teveccühü ile değiştirdik. Koalisyon dönemlerinin ve onun parçası haline gelen darbeler zincirinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmek suretiyle bu sorunu çözdük. Hâlâ bu gerçeklerin farkında olmayanların avrlığını üzüntüyle görüyoruz.





*Özellikle SGK Genel Müdürlüğü dönemi hariç herhangi bir bilgisi, kabiliyeti olmayan CHP Genel Başkanı’nın devleti yönetmek sorumluluğu nutukları atması ise ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Kağıthane’yi Kağıttepe diye söyleyen kişiden bu ülkeye Cumhurbaşkanı olur mu?





*Söyleyeceklerimin hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir. Haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir.





*Kendi devletini borsasının yükselişi üzerinden hançerlemek isteyen bir sefil, sorumluluk lafının yanına yaklaşamaz.





*Yurtdışına gittiğinde ne kadar terör örgütü destekçisi varsa onların ekmeğin yağ süren bir gafil sorumluluk lafı ile yan yana gelemez. Terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmek isteyen bir namert sorumluluktan söz edemez.





*Devraldıkları belediyelerde yapılanları yaşatmayı beceremediklerinden sorumluluk diyerek ortalıkta dolaşması kadar yüzsüzce bir tavır olamaz.





*Dünyada ülkesinde orman varlığını en çok arttıran yönetimine ağaç diye saldıranların aslında hangi alçak hesapların peşinde olduklarını Gezi olaylarında görmüştük. CHP Genel Başkanı ağaç diye gevelediğine göre bu nöbet herhalde kendisine geçti.





*Cumhurbaşkanlığı adaylığını dahi ilan etmekten aciz olan bu zat harcadığımız her nefesin fuzuli olduğunu biliyoruz.





*Haksız, hukuksuz, pervasız şekilde itham ettiği öğretmeninden polisine kadar tüm kamu görevlilerinin sahipsiz olmadığını görmesi için kendisine cevap veriyoruz.





*Bay Kemal, ne bu polis, ne bu sağlıkçılar hiçbiri sahipsiz değildir, onların yanında ve arkasında biz varız.





* Yolsuzluktan, hırsızlıktan, ahlaksızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki kepazeliklere gözlerini kapatan kifayetsiz sorumluluk yanına yarışamaz.



