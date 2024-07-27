Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, SGK kozuna sarıldı: Borçlar tahsil edilecek, taviz vermeyeceğiz /27 Temmuz 2024 16:58

Erdoğan, SGK kozuna sarıldı: Borçlar tahsil edilecek, taviz vermeyeceğiz

Erdoğan, belediyelerin SGK'ya olan borçlarının tahsili konusundaki ısrarını sürdürdü. Muhalefetin 'mali darbe girişimi' dediği adıma ilişkin konuşan Erdoğan "Borçların tahsili için gereken yapılacak" dedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Valilik Tören alanında "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

"YÜZDE 68'İ CHP'Lİ BELEDİYELERE AİT"

Erdoğan, belediyelerin SGK'ya olan 96 milyar liralık borcu hakkındaki sözlerini sürdürdü. Borcun ödenmesi çağrısını yineleyen Erdoğan, şunları söyledi:

- SGK'ya en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP'li. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait.

- Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu, muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı.

- Borcu en fazla olan belediyeler, CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP'ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor.

"CHP GENEL BAŞKANI'NA TAVSİYEM..."

- Eski genel başkanları, genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye başkanları, Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor. CHP Genel Başkanı'na tavsiyem, öncelikle dersine iyi çalışması, ardından enerjisini borcunu ödemekten kaçmak yerine milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır.

- Atıp tutmayı çok iyi biliyorlar, ama borç ödemeye gelince ara ki bulasın. Dans gösterisine, vals gösterisine gelince para var. Ancak SGK'ye borç ödemeye gelince, yetimin, emekçinin hakkını ödemeye gelince para yok. Öne sürülen bahanelerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Bakanlığımız parti ayrımı göstermeden borçları tahsil edecek. Duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan, SGK kozuna sarıldı: Borçlar tahsil edilecek,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:10:07