Erdoğan, SGK kozuna sarıldı: Borçlar tahsil edilecek, taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Valilik Tören alanında "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.



"YÜZDE 68'İ CHP'Lİ BELEDİYELERE AİT"



Erdoğan, belediyelerin SGK'ya olan 96 milyar liralık borcu hakkındaki sözlerini sürdürdü. Borcun ödenmesi çağrısını yineleyen Erdoğan, şunları söyledi:



- SGK'ya en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP'li. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait.



- Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu, muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı.



- Borcu en fazla olan belediyeler, CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP'ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor.



"CHP GENEL BAŞKANI'NA TAVSİYEM..."



- Eski genel başkanları, genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye başkanları, Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor. CHP Genel Başkanı'na tavsiyem, öncelikle dersine iyi çalışması, ardından enerjisini borcunu ödemekten kaçmak yerine milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır.



- Atıp tutmayı çok iyi biliyorlar, ama borç ödemeye gelince ara ki bulasın. Dans gösterisine, vals gösterisine gelince para var. Ancak SGK'ye borç ödemeye gelince, yetimin, emekçinin hakkını ödemeye gelince para yok. Öne sürülen bahanelerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Bakanlığımız parti ayrımı göstermeden borçları tahsil edecek. Duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz.