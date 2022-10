Erdoğan, SGK'yı batırdı: Kılıçdaroğlu döneminden tam 102 kat daha beter!

“SGK, AKP İKTİDARLARI DÖNEMİNDE, KEMAL KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDEN TAM 102 KAT DAHA FAZLA AÇIK VERMİŞ OLDU”





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “SGK, AKP iktidarları döneminde, Kemal Kılıçdaroğlu döneminden tam 102 kat daha fazla açık vermiş oldu. Sadece bu yılın ilk 7 ayında bütçeden SGK’ya 225 milyar TL transfer yapılırken bu yıl bitmeden SGK açığı 25 milyar 667 milyon TL oldu. Bütçeden yapılan transferler, SGK açıklarını kapatmak bir yana SGK’nın açıklarını daha fazla artırdı” dedi.CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada, AKP iktidarları döneminde SGK’nın verdiği finansman açıklarını değerlendirdi.Ağbaba konuyla ilgili “SGK, AKP iktidarları döneminde, Kemal Kılıçdaroğlu döneminden tam 102 kat daha fazla açık vermiş oldu. Sadece bu yılın ilk 7 ayında bütçeden SGK’ya 225 milyar TL transfer yapılırken bu yıl bitmeden SGK açığı 25 milyar 667 milyon TL oldu. Bütçeden yapılan transferler, SGK açıklarını kapatmak bir yana SGK’nın açıklarını daha fazla artırdı” açıklamasında bulundu.Ağbaba, şunları kaydetti:“SGK finansman açığı, bu yıl bitmeden geçen yılki toplam açığı geçmiş durumda. 2021 yılında 21 milyar 613 milyon TL olan SGK finansman açığı, bu yılın henüz ilk 7 ayında 25 milyar 667 milyon TL’yi buldu. Bu yılın ilk 7 ayındaki toplam açık, geçen yılın tamamına göre 4 milyar 54 milyon TL daha fazla açık verdi. Ayrıca bu yılın ilk 7 ayındaki toplam açık, son 20 yılın 14’ündeki yıl sonu toplam açığını geride bırakarak rekor kırdı. AKP iktidarı, SGK’yı değil her yıl, artık her ay adım adım iflas bataklığına sürüklemektedir.AKP Genel Başkanı Erdoğan her defasında Kemal Kılıçdaroğlu döneminde SGK’nın iflas ettirildiğine dair söylemlerde bulunsa da Erdoğan’ın bu iddiası bizzat SGK tarafından boşa düşürülmektedir. 2003 yılında, 2022 yılının ilk 7 ayına kadar geçen toplam sürede SGK’nın toplam açığı 472 milyar 445 milyon TL’ye yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu yedi yıllık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun toplam açığı 4,6 milyar lira olmuştu. SGK, AKP iktidarları döneminde, Kemal Kılıçdaroğlu döneminden tam 102 kat daha fazla açık vermiş oldu. AKP iktidarlarının ilk dönemi olan 2002-2007 arasında ise SGK açıkları, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllık görev süresini kat be kat aştı. 2003-2007 yılları arasındaki SGK’nın toplam açığı 113 milyar 987 milyon TL olurken 2003-2007 yılları arasındaki toplam açık, Kemal Kılıçdaroğlu döneminin 7 yıllık toplam açığının ise 24,7 katı oldu.AKP, sosyal güvenlik sisteminde değişikliğe gittiği 2008 yılında SGK’ya yapılan bütçe transferlerinde azalma yaşanacağını iddia ederken aradan geçen 14 yılda gerçekler tam tersi oldu. 2008 yılında 35 milyar bütçeden SGK’ya transfer yapılmasına rağmen 2008 yılının sonunda toplam açık 25 milyar 901 milyon TL olmuştu. 2008-2022 ilk 7 ay arasında SGK’ya bütçeden yapılan toplam transfer miktarı 1 trilyon 566 milyon TL olurken 2008-2022 ilk 7 ay arasındaki toplam açık ise 381 milyar 324 milyon TL’ye çıktı. Sadece bu yılın ilk 7 ayında bütçeden SGK’ya 225 milyar TL transfer yapılırken bu yıl bitmeden SGK açığı 25 milyar 667 milyon TL oldu. Bütçeden yapılan transferler, SGK açıklarını kapatmak bir yana SGK’nın açıklarını daha fazla artırdı.”