Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan sicili skandallarla dolu başkana vekillik için onay verdi /17 Mart 2023 14:45

Erdoğan sicili skandallarla dolu başkana vekillik için onay verdi

Kulislerde milletvekilliği adaylığı için farklı isimler dolaşırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vekillik için onay verdiği isim dikkatleri çekti.

SHABER3.COM

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti.

Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.

Gerçek Gündem'in haberine göre AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.

Sayan’ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

SİCİLİ SKANDALLARLA DOLU
Bir dönem CHP’de de görev yapan Savcı Sayan’ın geçmişin de birçok skandal bulunuyor.

Sayan yakın zamanda, uzun namlulu silah taşıyan kişilerle sokakta yürüdüğü video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ağrıspor'un satışı nedeniyle AKP'li Sayan ve yakınları ile Yıldırım ailesi arasında kavga çıktığı iddia edildi.

Sayan’ın çocuk istismarcısı Fatih Nurullah takma adıyla da bilinen Eyüp Fatih Şağban ile fotoğrafları çıkmıştı. Melih Gökçek'i ziyaret etmek için Ankara'ya gittiği öğrenilen Fatih Nurullah, Gökçek'le birlikte yemek yedi. Buluşmada, Sayan da yer aldı.

Sayan ve korumalarının Fırat Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatı şantiyesinde çalışan işçileri darbettiği de iddialar arasındaydı.

Sayan yönetimindeki Ağrı Belediyesi’nin geçen yıl, bankalara toplamda 148 milyon lira borçlandığı tespit edildi. Muhasebe kayıtlarında, borcun 62 milyon lira olarak gösterildiği bildirildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan sicili skandallarla dolu başkana vekillik için... Sonraki Haber >>

Depremzede KHK'lıya ağaç kökü bile yok

Depremzede KHK'lıya ağaç kökü bile yok

Tarihi ifşa videosu: Erdoğan oylarınızı böyle çalacak

Tarihi ifşa videosu: Erdoğan oylarınızı böyle çalacak

Bakandan insanlığı utandıracak 'sel' yorumu!

Bakandan insanlığı utandıracak 'sel' yorumu!

Cenazelerini arayan Suriyeli sığınmacılara büyük ayıp

Cenazelerini arayan Suriyeli sığınmacılara büyük ayıp

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş!

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş!

Erdoğan’ın Urfa'da 3 ay önce açılışını yaptığı kavşak, selde su altında kaldı

Erdoğan’ın Urfa'da 3 ay önce açılışını yaptığı kavşak, selde su altında kaldı

İşte son yapılan anket

İşte son yapılan anket

Rus Su-27’sinin ABD İHA’sının üzerine yakıt boşalttığı anlar

Rus Su-27’sinin ABD İHA’sının üzerine yakıt boşalttığı anlar

Depremde ölenlerin sayısı resmi rakamların iki katı

Depremde ölenlerin sayısı resmi rakamların iki katı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:36