Erdoğan 'şifa' bulmak için neler yediğini anlattı

Tokat'ta çiftçilerle buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir çok iyidir" dedi.







AKP'li Cumhurbaşkanı Tokat ziyaretinde çiftçiler ile bir araya geldi. Erdoğan çiftçilere beslenme tavsiyesinde bulundu. Akşamları 'manda yoğurdu' yediğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:







“Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona çay biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Bakraç içinde geliyor.”







