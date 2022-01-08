“Erdoğan SİHA’larla hayal satıyor, bunlar gerçek değil”

Stockholm’deki Güvenlik ve Kalkınma Politikası Enstitüsü’nde kıdemli araştırma görevlisi Gareth Jenkins, Türkiye’nin kendi hava savunma sistemini geliştirmek çok pahalı olacağı ve çok uzun süreceği için Rusya’dan S-400 satın almayı tercih ettiğini söyledi.



Sputnik’e açıklamalarda bulunan Jenkins, Türkiye’nin büyük bir küresel silah üreticisi olma hedefinin önündeki en büyük engelin de AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’ın askeri teknolojiden anlamaması olduğunu vurguladı. Jenkins “Türkiye’nin bazı silahları yurt içinde üretmesi mantıklı olsa da, hem finansal hem de uzmanlık açısından her şeyi kendisi üretecek kaynaklardan hala yoksun” dedi.



DRONE ÜRETMEK İLE HAYALET UÇAK İNŞA ETMEK ARASINDA BÜYÜK FARK VAR



“Gerekli uzmanlığı elde etmek uzun zaman alıyor ve askeri teknoloji genellikle son derece pahalı. Drone üretmek ile etkili bir hava savunma sistemi veya hayalet uçak inşa etmek arasında büyük bir fark var” diyen Jenkins, Türkiye’nin Rusya ve ABD’ye rakip olacak bir hava savunma sistemi geliştirebileceği fikrinin hayal olduğunu da sözlerine ekledi.



Ankara’nın her şeyi tek başına üretecek kadar parası olmadığı gibi, vergi mükelleflerinin parasını da bu kadar mantıksız bir şey için kullanmaması gerektiğini belirten Jenkins, Türkiye’nin SIPER’i diğer ülkelere rekabetçi bir fiyata satabileceğinin çok şüpheli olduğunu kaydetti.



Jenkins, hava savunma sisteminin başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve test edilmesiyle ilgili son duyuruların, daha çok 2023’te yapılacak genel seçimlerle ve Erdoğan’ın derinleşen ekonomik krizin ortasında popülaritesinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.



ERDOĞAN GÜLENÇ KOMPLO TEORİLERİYLE HAYAL SATMAYA ÇALIŞIYOR



Jenkins ayrıca “Erdoğan, Türkleri yanılsamalarla – gülünç komplo teorileriyle, Türkiye’yi küresel bir lider haline getirdiği iddiasıyla – düşen popülaritesini artırmaya çalışıyor. Türk savunma sanayisine yönelik büyük hırslarının, Türkiye’nin uzay programı konusundaki (uçuk) hırslarına benzer şekilde gerçekleşme ihtimali düşüktür. Bir hayal satmaya çalışıyor. Bunlar gerçek değil.” dedi.



Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, geçen ay hava savunma füze projelerine ilişkin yaptığı açıklamada Hisar-O+ hava savunma füzesine booster (Siper Blok-1) eklenerek elde edilen ara çözümün menzili 4 kat arttırdığını açıklamıştı. Ancak uzmanlar, 2023’te faaliyete geçeceği duyurulan sistemin yakın zamanda Rus S-400 veya Amerikan Patriot hava savunma sistemleri gibi yabancı seçeneklere gerçek bir alternatif olmasını muhtemel görmeyerek bu açıklamaların “iç siyasi saiklerle, ekonomik kriz yüzünden Erdoğan’ın düşen popülerliğini yükseltmek amacına” matuf olarak yapıldığını düşündüklerini kaydediyor.



