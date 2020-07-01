Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan sildiği tweeti tekrar yükledi /01 Temmuz 2020 23:28

Erdoğan sildiği tweeti tekrar yükledi

Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından 'sosyal medyayı yasaklama' sinyali verdiği Twitter'daki konuşmasını silen Erdoğan, aynı açıklamayı tekrar yükledi.

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Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından 'sosyal medyayı yasaklama' sinyali verdiği Twitter'daki konuşmasını silen Erdoğan, aynı açıklamayı tekrar yükledi. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netflix, Twitter, YouTube gibi sosyal medya mecralarına "Bu ülkeye yakışmıyor" sözleriyle yasaklama sinyali vermesinin ardından çok fazla yurttaş ve siyasi tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilere muhalefet partilerinden de eleştirileri gecikmedi. 




Verilen tepkilerin ardından yasaklamaya ilişkin konuşmasının yer aldığı video paylaşımını silen Erdoğan, bir süre sonra tekrar aynı açıklamaları yükledi. 
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