Erdoğan 'silkeleyin' demişti: İstanbul, Ankara, İzmir belediyelerinin hesaplarına bloke

Cumhuriyet Halk Partili Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediye'lerine SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandı.





HESAPLARA BLOKE KONULDU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'ya en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye haciz işlemi uyguladı. Belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.





Haciz işlemi uygulanan belediyeler; İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi oldu.





İktidara yakın Sabah'ın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5.7 milyar TL SGK borcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3,3 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 3 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin 1,8 milyar TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ise 1 milyar TL olarak kaydedildi.





İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den yapılan açıklamada ise "Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" denildi.





ERDOĞAN, 'SİLKELEYİN' DEMİŞTİ...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK'ye olan borçlarını ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a 'muhalefet belediyelerini silkeleyin talimatı' vermişti.





Erdoğan'ın 'talimatına' cevap veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hadi silkeleyin bakalım" diye yanıt vermişti.