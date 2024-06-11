Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü /11 Haziran 2024 20:44

Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da suikast sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Ateş ile bir araya geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan’ın Ateş’i kabul ettiğini belirtti.

Ayşe Ateş, Erdoğan ile görüşmesine kızları ile beraber gitti.

YARGILAMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Ayşe Ateş daha önce Sinan Ateş’in iddianamesiyle ilgili olarak, “İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım” diyerek tepki göstermişti.

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz’da başlayacak.

Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.

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