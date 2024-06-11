Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Ateş ile bir araya geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan’ın Ateş’i kabul ettiğini belirtti.





Ayşe Ateş, Erdoğan ile görüşmesine kızları ile beraber gitti.





YARGILAMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Ayşe Ateş daha önce Sinan Ateş’in iddianamesiyle ilgili olarak, “İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım” diyerek tepki göstermişti.







Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz’da başlayacak.





Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.



