Erdoğan sinyali verdi, Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" sözleri sonrasında Eylül 2021'den itibaren politika faizini dört ayda 500 puan düşürerek politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14'e çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2022'den bu yana değişikliğe gitmedi.





Yedi aydır politika faizinde değişiklik yapmayan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun perşembe günü toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında atacağı hamle merak edilmeye başlandı.





Başta dolar ve euro kuru olmak üzere altın ve gümüş fiyatlarını da yakından ilgilendiren PPK kararı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir sinyal daha geldi.





Perşembe günü yılın sekizinci para politikası toplantısını gerçekleştirecek PPK kararı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dikkat çekti.





Dün yapılan parti toplantısında hem şu an uygulanan para politikasının hem de Yeni Ekonomi Modeli'nin devam edeceğini belirten Erdoğan, "Uyguladığımız ekonomi programı, geçmişin değil, geleceğin üzerine kuruludur. Esasen dünyada her ülkeye uyacak tek tip bir ekonomi modeli yok. Her ülke bizim de yakından takip ettiğimiz genel yaklaşımlardan istifadeyle kendi şartlarına, imkanlarına, ihtiyaçlarına, hedeflerine göre kendi ekonomi programını geliştirir ve hayata geçirir.





Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları bu gerçekleri bildikleri halde sahiplerine yaranmak için programımızı kötülerken, bir kısmı cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyor" dedi.





Erdoğan'ın bu sözleri TCMB'nin düşük faiz politikasının devam edeceğinin sinyali olarak yorumlandı.





Öte yandan, Merkez Bankası toplantısından sürpriz bir karar beklenmezken, toplantıdan bir gün önce ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından piyasaları yakından ilgilendiren tutanaklar açıklanacak. Çin’deki yavaşlama endişeleri ve azalan risk iştahıyla yükselişle başlayan dolar kuru için yapılabilecek şahin tonda açıklamaların hareketliliği artırabileceği vurgulanıyor.