Erdoğan, Sisi ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı.

Türkiye'nin son dönemde gergin ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkileri normalleştirme yönünde attığı adımlar dikkat çekerken bugün Katar’da yeni bir gelişme yaşandı.





Erdoğan, Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin liderlere verdiği resepsiyona da katıldı. Erdoğan, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.









MUHALEFETTEN TEPKİ





Erdoğan ve Sisi’nin görüşmesine muhalefetten ise sert tepki geldi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erdoğan ve Sisi’nin görüşme fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, “Erdoğan ‘Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir.’ diyerek katil ilan ettiği Sisi ile görüştü. Biz bunca derdi niye çektik? Bunca şehit niye verdik Erdoğan?” ifadelerini kullandı.

















İki lider en son 2018 ve 2019'da Birleşmiş Milletler zirvesinde karşılaşmıştı. Ancak Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de verilen yemekte dönemin ABD Başkanı Trump'ın masasında Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi görünce salonu terk etmişti..

