Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Soçi yolcusu; Putin'le görüşeceği tarih belli oldu /24 Ağustos 2023 16:47

Erdoğan Soçi yolcusu; Putin'le görüşeceği tarih belli oldu

Rusya Devlet Haber Ajansı TASS, Erdoğan’ın, Putin'le 4 Eylül'de Soçi'de görüşeceğini yazdı.

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TASS, diplomatik bir kaynağına dayandırdığı haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de 4 Eylül’de görüşmeyi planladığını duyurdu.

Öte yandan RIA Novosti ise, toplantının tarihi ve yeri konusunun kesin olmadığını müzakerelerin sürdüğünü duyurdu.

Erdoğan'ın ziyaretini 4 Eylül'de Soçi’ye yapacağı haberini ilk veren isimsiz bir kaynağa dayandıran Brief Telegram kanalı oldu. Daha sonra TASS’ın Türkiye'deki bir kaynağa dayandırdığı haberinde bunu doğruladı ancak Türkiye Cumhurbaşkanlığı yönetiminden ismi açıklanmayan bir kaynak RIA Novostiye görüşmenin tarihi ve yeri konusundaki tartışmaların diplomatik kanallardan devam ettiğini, "Şu ana kadar net ayrıntının olmadığını" bildirdi.

Rusya ve Türkiyeli liderler ağustos ayı başlarında yüz yüze görüşme konusunda anlaştılar. Erdoğan'ın ofisi, Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye'yi ziyaret etmeyi kabul ettiğini öne sürdü ancak Kremlin, toplantının tarihi ve yeri konusunda henüz kararlaştırılmadığını, mevcut şartlarda Putin'in "ülkede olması gerektiğini" ve bunun "zor" olduğunu söyledi.

Ardından Türk basını, Erdoğan'ın Rusya'ya geleceğini ve Putin’le yüz yüze görüşeceğini duyurdu.

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