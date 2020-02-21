Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan sonunda itiraf etti /21 Şubat 2020 19:52

Erdoğan sonunda itiraf etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib'deki son duruma ilişkin değerlendirme yaparken, "Bir savaş var diyebilirim" ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

Cuma akşamı saat 18'de Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşme yapacaklarını belirten Erdoğan, "Bir savaş var diyebilirim. Bu görüşme işin seyrini belirleyecek. Bu zulüm duracak" diye konuştu.

"Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar" diyen Erdoğan, "Henüz beklenen bir cevap vardır diyemem. İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için daveti yaptılar. Bu davet karşısında beklenen cevap vardır diyemem. 4'lü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler. Teklifle ilgili henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi" dedi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İdlib'de son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. 12 tank 3 zırhlı araç 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikap bunlar imha edildi. Rejim İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Güvenli bölgede yeni adım attık briket barakalar yapalım 25-30 metrekare dedik. Bu çalışmalarımız devam ediyor.

1 milyona insan bize doğru göç ediyor. Biz bunları nerelerde kalkıp nerelerde iskan edeceğiz? Gıda, giyecek şeklinde yardımlarımız var. Merkel 25 milyon Euro söz vermişti. Daha henüz Kızılay'a gelmedi. Macron'a da aynısını söyledim. Putin ile görüşmeyle hayırlı bir adım atmış oluruz."

Libya'da yaşanan krize de değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hafter bizim için muhatap değil. O maaşlı bir lejyoner. Biz hep Sarrac ile görüştü. Batı Sarrac'ı davet ettiği yere Hafter'i de davet ediyor. Bugün yine bunları söyledim. Türkiye orada eğitimci olarak var. Bunun yanında da SMO'dan da insanlar var. Şu anda Rusların Wagner'i 2500 orada... Bunları niye konuşmuyorlar? Bir diğeri Cizvitler Sudan'dan, Sudan'ın kendisi var. 15 bine yakın terörist var. Kimse bunları gündeme getirmiyor. Suriye halkının nasıl daveti üzerine oradaysak, Libya'da da Libya halkının daveti üzerine anlaşmamızı yaptık. 

S400 gündemdeyken, Sayın Trump'a 'Bize Patriot verin. Tek düze çalışmak istemiyoruz' dedik. Bize olumlu bir cevap veremediler."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan sonunda itiraf etti Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:38:40