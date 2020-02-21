Erdoğan sonunda itiraf etti

Cuma akşamı saat 18'de Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşme yapacaklarını belirten Erdoğan, "Bir savaş var diyebilirim. Bu görüşme işin seyrini belirleyecek. Bu zulüm duracak" diye konuştu.







"Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar" diyen Erdoğan, "Henüz beklenen bir cevap vardır diyemem. İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için daveti yaptılar. Bu davet karşısında beklenen cevap vardır diyemem. 4'lü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler. Teklifle ilgili henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi" dedi.





Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:





"İdlib'de son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. 12 tank 3 zırhlı araç 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikap bunlar imha edildi. Rejim İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Güvenli bölgede yeni adım attık briket barakalar yapalım 25-30 metrekare dedik. Bu çalışmalarımız devam ediyor.





1 milyona insan bize doğru göç ediyor. Biz bunları nerelerde kalkıp nerelerde iskan edeceğiz? Gıda, giyecek şeklinde yardımlarımız var. Merkel 25 milyon Euro söz vermişti. Daha henüz Kızılay'a gelmedi. Macron'a da aynısını söyledim. Putin ile görüşmeyle hayırlı bir adım atmış oluruz."





Libya'da yaşanan krize de değinen Erdoğan, şunları kaydetti:





"Hafter bizim için muhatap değil. O maaşlı bir lejyoner. Biz hep Sarrac ile görüştü. Batı Sarrac'ı davet ettiği yere Hafter'i de davet ediyor. Bugün yine bunları söyledim. Türkiye orada eğitimci olarak var. Bunun yanında da SMO'dan da insanlar var. Şu anda Rusların Wagner'i 2500 orada... Bunları niye konuşmuyorlar? Bir diğeri Cizvitler Sudan'dan, Sudan'ın kendisi var. 15 bine yakın terörist var. Kimse bunları gündeme getirmiyor. Suriye halkının nasıl daveti üzerine oradaysak, Libya'da da Libya halkının daveti üzerine anlaşmamızı yaptık.





S400 gündemdeyken, Sayın Trump'a 'Bize Patriot verin. Tek düze çalışmak istemiyoruz' dedik. Bize olumlu bir cevap veremediler."