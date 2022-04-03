Fiyat artışlarını 'fırsatçılar'a bağlayn Erdoğan, halka 'sabır' tavsiye etti

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya’daki Kuzey Çevre Yolu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, artan hayat pahalılığı karşısında halkın sabırlı olmalarını ve kendilerine güvenmelerini istedi.







PAHALILIĞIN SORUMLUSU “İÇERİDEKİ FIRSATÇILAR”

Artan hayat pahalılığının sorumlusu olarak küresel ölçekteki fiyat artışlarını ve içerideki fırsatçıları gösteren Erdoğan, halktan sabırlı olmalarını istedi. “Türkiye yaz uluslararası alanda itibarını arttırmış, içeride hayat pahalılığı ile mücadelede daha hızlı adımlarla yürümeye başlayacaktır” diyen Erdoğan, halktan kendilerine güvenmelerini istedi.





FİYAT ARTTIRANLARA OPERASYON SİNYALİ

Önlerinde aşmaları gereken engeller bulunduğunu belirten Erdoğan, “Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Buna bir de ülkemizdeki kimi kesimlerin aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız için sıkıntılı bir tablo çıkmaktadır. Fiyatlar konusunda vatandaşlarımızın aşına göz dikenleri acımayacağız. Üç kuruş fazla kazanmak için milletin huzuruna göz dikenler, en büyük zararı kendilerine vermektedir” dedi.





İNDİRİM YAKIN ZAMANDA ETİKETLERE YANSIYACAK

Devletin fiyatlar konusunda çalışma içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, yakın zamanda bunların etiketlere yansıyacağını kaydetti. Doğalgaza gelen zamlarla ilgili de konuşan Erdoğan, “Bu yıl hanelerde kullanılan elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmının yükünü devlet olarak biz üstleniyoruz” dedi.