Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan soruyu beğenmeyince İspanyol gazeteciye kızdı: 'Başını sallama...' /13 Haziran 2024 18:48

Erdoğan soruyu beğenmeyince İspanyol gazeteciye kızdı: 'Başını sallama...'

Erdoğan, İspanya'da El Pais muhabirinin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş sorusunu beğenmedi. Erdoğan, cevabını beğenmeyen gazetecinin tavrı üzerine 'başını sallama' diyerek gazeteciyi azarladı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ziyareti sırasında El Pais muhabirine sert çıktı. Muhabirin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna tepkisi büyük oldu.

El Pais gazetesinden bir gazeteci, Erdoğan'a Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarının göz ardı ediliyor olmasına' işaretle bir soru yöneltti.

Erdoğan, bu soruya yanıtında, "Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde kararları yargı verir; bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak da hukuk devletindeki yargımız kararını vermiştir" diye konuştu.

Bu isimlerden birinin '100'den fazla gencin ölümüne sebep olduğunu' ve 'terör estirmek suretiyle güneydoğuda ölümlere sebep olduğunu' söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizlerin bu soruları sorması bizleri düşündürüyor. Hele bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama. Başını sallama, bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum.

Ve her zaman için - bu Osman Kavala olur, Selahattin Demirtaş olur, kim olursa olsun - yasalar ne diyorsa yasaların dediğini biz yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa, hukukun emrettiğini bizler yerine getiririz. Ve yapılan iş, budur. Siz tabii Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır ve bundan sonra da böyle yürüyecektir."

Bu soru ve cevabın ardından ortak basın toplantısı sona erdi.
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