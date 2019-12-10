Erdoğan'dan işareti alan gizli ortak Davutoğlu'nu hedef aldı

Erdoğan’ın açıklamasından sonra Davutoğlu'dan "mal varlığı" çıkışı gelirken Aydınlık gazetesi tam sayfa manşetle eski başbakanı hedef aldı.







"Suç dosyası kabarık" başlıklı manşet haberde, "Şehir Üniversitesi hafif kalır. Davutoğlu’nun suçu çok. 80 milyonun geleceği ile oynadılar. Asıl onlar masaya yatırılmalı” iddiası öne sürüldü.





Aydınlık haberinde, Davutoğlu’nun ABD yöneticileriyle özel ilişkisi olduğu öne sürülürken, "Hillary Clinton tarih derslerine dayanamasa da onunla kameralar önünde tak-şak yaptı. Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın isteğiyle başbakanlık ve Ak Parti Genel Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra, Amerikan dış politikasına yön veren Amerikan derin devletine yakın Foreign Policy, 'ABD, Ankara’daki adamını kaybetti' değerlendirmesi yaptı" iddiaları dile getiriliyor.





Eski MHP, şimdi İyi Parti Kocaeli Milletvekili olan Lütfü Türkkan'ın, Aralık 2011’de dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle bir yazılı soru önergesi verdiği hatırlatılan haberde, Davutoğlu'nun, “Libya krizinde uluslararası meşruiyet zemininde hareket eden Türkiye’nin durduğu yer, kendi halkına karşı katliama girişen Kaddafi’nin karşısında, demokrasi, insan hakları ve özgürlük isteyen Libya halkının yanı olmuştur" yanıtı ile Türkiye'nin, Libya’da tamamen dışlandığı görüşü savunuluyor.





Suriye’ye müdahale konusunda da Davutoğlu'ya suçlama yöneltilen haberde, “Bayramda Emevi Camisinde namaz kılacağız” diyerek Erdoğan’ı ikna ettiği ileri sürülüyor.





Yine Davutoğlu'nun Türkiye toprakları ve Türkiye-Suriye sınırını terörist gruplara açtığı iddiasına yer veren Aydınlık, PYD’nin o dönemki lideri Salih Müslim’in Ankara’ya davet edilmesini de eleştiriyor.





Haberde, Rus uçağının düşürülme emri de es geçilmemiş:





"Emri ben verdim, dedi. Rus uçağı düşürülünce Rusya ile ilişkiler kesildi. Tarım ve turizmimiz çöktü. Türkiye milyarlarca dolar zarara uğradı."





Aydınlık'a göre Mısır’la ilişkilerin bozulmasında da Davutoğlu başrolde...





Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemin de incelendiğine dikkat çekilen haberde, "Davutoğlu’nun bakanlığını kapsayan 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına yönelik beş farklı soruşturmanın yürütülüyor. 200’ü aşın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.





Davutoğlu'nun “açılım” sürecinde de görev aldığı belirtilen haberde, "MİT Başkanı Hakan Fidan’ı, Erdoğan’ın bilgisi dışında, milletvekili adayı yaptırmak için istifa ettirdi. Erdoğan olaya müdahale etti ve Fidan istifasını geri aldı. Milletvekili listelerine kendi adamlarını monte etmek istedi" yorumuna yer veriliyor.





Son olarak Davutoğlu'nun, Nisan 2016’da, Doha dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Yargıtay’ın ‘örgüt yok’ diyerek hükmü bozma kararı verdiği Ergenekon davasına ilişkin olarak, "2003 ve sonrasında Ak Parti iktidarına karşı bir hareketlenme var mıydı? Evet vardı. Bu hareketlenme milli iradeye karşı bir eylem niteliğinde miydi? Evet. 27 Nisan e-muhtırası bunun açık göstergesidir. ... Şimdi ‘Ergenekon diye bir şey yoktur’ deniyor. Ya biz bunları yaşadık. (...) Seçilmiş iktidarı hedef alan Ergenekon ve paralel yapı benzeri oluşumlarla da mücadele etmemiz lazım. Paralelin mevcudiyeti Ergenekon’u, Ergenekon’un mevcudiyeti paraleli meşru kılmaz. İkisi de aynı ölçüde illegal yapılardır" sözleri hatırlatılıyor.