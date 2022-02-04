Erdoğan suçu çocuğa attı: Mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken Trabzon mitinginde küçük bir çocuğun söylediklerinin eleştirilmesine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Trabzon’da bir evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de yanımıza çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil" dedi.







"ÇOÇUK NE DEMİŞ ÖNEMLİ DEĞİL"







Erdoğan açıklamasında "Trabzon’da bir evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de yanımıza çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur. Ama bununla ilgili bir sürü şey konuşuldu. Onların öyle demesi, böyle demesi çok da önemli değil. Biz ne yaptığımıza bakacağız; bu ülkenin evlatları arasında hiçbir ayrım yapmadan yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.





Erdoğan'ın bu tavrı daha önce de sıkıntılı konularda sorumluluğu üzerine almamasını hatırlattı. Döviz rezervleri tartışmasında sorumluluğu üzerine almayan Erdoğan "Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Daha sonra bir düşüş yaşandı, yoktum. Cumhurbaşkanıydım" ifadelerini kullanmıştı.