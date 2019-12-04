SAMANYOLUHABER- Özgürüz Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye sınırları dışında yaşamak mecburiyetinde kalmış önde gelen muhalif isimleri suikastle bertaraf etme yoluna gidebileceğini iddia etti.







Dündar, Erdoğan rejiminin karanlık yüzünü Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) önde gelen gazetelerinden The Washington Post’ta (WP) bugün yayımlanan “Başkan Erdoğan suikast ruhsatı verdi” başlıklı makalede anlattı.





“ERDOĞAN, IŞİD LİDERİ BAĞDADİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ İLE SİYASİ MUHALİFLERE SUİKASTİ AYNI GÖRÜYOR!”





Dündar, Erdoğan’ın 30 Ekim’de gazetecilere sarf ettiği şu sözlere dikkati çekti: “Bazı ülkeler, tehdit olarak gördükleri teröristleri nerede olursa bulup ortadan kaldırıyor. Öyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacak.”





ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim’de ABD özel kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde İdlib şehrinde IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’yi öldürdüğünü açıklamıştı.





Dündar makalesinde Trump’ın bu açıklamasının Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Erdoğan tarafından kendi muhalifleri için planladığı suikastlere meşruiyet kazandırmak için kullanılmak istendiğini vurguladı.





DÜNDAR: ERDOĞAN SUİKAST PLANLARINI KENDİSİ AÇIKLADI





Erdoğan’ın beyanlarını “suikastın açık bir şekilde duyurulması” diye nitelendiren Dündar, gazetecilerin Erdoğan'a aklındaki hedefin Suriye’de YPG’nin komutanlığını üstlenen Mazlum Abdi (Kabone) olup olmadığının da sorulduğunu aktardı. Erdoğan o soruya şöyle cevap vermişti: “Bu tür eylemleri kim ilan eder? Onlar (ABD) açıkladı mı?”





Dündar, Bağdadi ile Abdi arasında fark olduğunu belirterek, “Fakat general Abdi, senatörler tarafından ABD'ye davet edildi ve Trump, ondan son derece olumlu bir şekilde bahsetti.” ifadelerini kullandı.





Dündar, Erdoğan’ın açıklamasının Ankara’nın yurt dışındaki muhaliflere suikast planladığına dair yaygın bir spekülasyonu beraberinde getirdiğine işaret etti.





PARİS CİNAYETLERİNDE MİT ŞÜPHESİ





Dündar’a göre Türkiye’de devleti içindeki bir hizip, AKP hükümeti ile PKK arasında sürdürülen barış müzakerelerini sabote etmek için Paris’te üç kadın PKK’lıya yönelik suikast tertip etti.





“Bu mümkün olan tek senaryo değil.” diyen Dündar, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) suikast iddialarını reddetmesine rağmen, söz konusu suikastçinin hapishanede ölümü üzerine Fransa’nın mayıs ayında kapatılan dosyayı yeniden açtığını belirtti.





Dündar, Fransız savcıların MİT'in suikastte dahli olup olmadığını da araştırdığına ilave etti.





The Washginton Post'ta yayımlanan makalede Fransa’nın akabinde Almanya’nın da Erdoğan’ın muhalifleri hedef aldığı bir başka Avrupa Birliği ülkesi olduğunun altı çizildi.





GARO PAYLAN’IN SUİKAST HAZIRLIĞI İDDİALARINI ALMANYA TEYİT ETTİ





Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan, 2017 yılının sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunda şu uyarıda bulunmuştu: “Alman hükümeti yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarını hedef alan bir dizi suikastın planlandığını doğruladı.”





Aynı dönemde muhalefetin sorusu üzerine Alman makamları, Türkiye’den üç kişilik bir saldırı ekibinin Almanya’ya geldiğine dair istihbari bilgiyi paylaşarak Paylan’ın sözlerini teyit etmişti.





Dündar makalesinde bu bilginin kaynağının 2016 yılının ağustos ayında Kuzey Irak’ta PKK tarafından rehin alınan iki MİT yöneticisinin kamera ile kaydedilen beyanları olduğunu aktardı.





ALMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ ADINA ÇALIŞAN AVUKAT TUTUKLANDI





Dündar Ankara'da Alman Büyükelçiliği adına avukatlık yapan Türk avukatın “casusluk” suçlamasıyla 18 Eylül'de tutuklanmasını manidar buldu.





Avukatın Almanya'da iltica talebinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dosyalarını takip ettiği ortaya çıkmıştı.





Avukat, iltica talebinde bulunanların Türkiye'de gerçekten tehdit altında olup olmadıklarını dair delil topladığı belirtilmişti.





Dündar makalesinde, “Polis, avukatın tutuklanmasının ardından, PKK'nın destekçileri ve sürgündeki İslamcı lider, Erdoğan'ın ölümcül bir düşman olarak gördüğü Fethullah Gülen'in de dahil olduğu yüzlerce muhalif hakkındaki dosyalara ulaştı.” ifadelerini kullandı.





Can Dündar'ın çarpıcı makalesini yayımlayan The Washington Post gazetesi, Kosova'da Mehmet Akif Koleji'nde görev yapan öğretmenlerin 29 Mart 2018’de Priştine’de tutuklanmalarını ve sınır dışı edilmelerini protesto eden öğrencilerin fotoğrafına da yer verdi.





ZDF-CORRECTIVE İŞKENCELERİ BELGESEL OLARAK YAYIMLADI





MİT; Moldova, Kosova, Ukrayna, Azerbayacan, Gabon, Malezya ve Pakistan’ın aralarında bulunduğu 18 ülkeden 80 Hizmet Hareketi’ni uluslararası hukuku hiçe sayarak Türkiye’ye kaçırmıştı.





Bu veriye makalesinde yer veren Dündar, “Geçen yıl dokuz medya kuruluşundan oluşan uluslararası bir konsorsiyum (Alman devlet televizyonu ZDF ve gazetecilik ağı Corrective) Türkiye’deki gizli işkence alanlarının varlığını ispatlayan bir dizi kaynakla mülakat yapmak da dahil olmak üzere MİT’in kaçırdığı kaçırılma vakaların araştırdı.” tespitinde bulundu.





SİYAH TRANSPORTER MİNİBÜSLE KAÇIRILMA VAKALARI





MİT’in bu yıl bir dizi yeni gizli operasyon başlatmış gibi göründüğüne işaret eden Dündar, “Konuyu araştıran (HDP) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kaçırılanların işkence altında sorguya çekildiğini ve daha sonra konuşma tehdidiyle susturulduğunu iddia ediyor. Ailelerinin de tehdit altında olduğunu söylüyor.” değerlendirmesinde bulundu.





Dündar artan kaçırma ve belirlenen hedeflere suikast siyasetinin açık bir şekilde kabul edilmesini “Erdoğan’ın hazırlıklı olduğunu gösteriyor.” diye yorumladı.



