Erdoğan , Süleyman Soylu ile ‘Sedat Peker’ hakkında görüştü

CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, KRT’de Şimdiki Zaman programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Pazar günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Beştepe’ye çağırdığını ve bir buçuk saat bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı.





Yarkadaş görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:





* Ben bugün biraz AKP kulislerinde dolaştım ve önemli bir bilgiye ulaştım. Bu bilgi de şu ana kadar medyaya yansımış değil. Recep Tayyip Erdoğan, pazar akşamı Marmaris’teki tatilinden Ankara’ya dönüyor. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Ankara’ya dönüyor.





* Süleyman Soylu da pazar günü Ankara’ya çağrılıyor. Külliye’ye çağrılıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan ve Süleyman Soylu, benim AKP kulislerinden edindiğim bilgeye göre yaklaşık 1,5 saat yüz yüze görüşüyorlar.





* Süleyman Soylu, Sedat Peker’in iddialarına ve ürettiği gündeme ilişkin düşüncelerini dile getiriyor. Çok ayrıntı tabi öğrenemedim, fakat edindiğim bilgi şu: Süleyman Soylu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ertesi sabah Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunuyor.





* Görüşmenin ardından Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu da bir açıklama yaptı, ‘Arabam 1,5 milyon TL değil, 800 bin TL’ diye. Edindiğim bilgiye göre, yarın Erdoğan grup konuşmasında Süleyman Soylu’ya destek veren bir açıklama yapacak.





“AKP’LİLERİ VE SEDAT PEKER’İN ÇEVRESİNDEKİLERİ UYKUSUZ GECELER BEKLİYOR”





Yarkardaş, ikili arasında yaşanan tartışmanın nedenini şu sözlerle anlattı:









* Bu tartışma esas nerede başladı. İstanbul’da 30 ilçe emniyet müdürü bir gecede yer değiştirdi. Acaba o ilçe emniyet müdürlerinin yer değiştirilmesiyle Sedat Peker’in ifşaları arasında bir bağ var mı? Bunu bir iddia olarak soruyorum. O bağları bence Sedat Peker anlatacak. Çünkü geçen akşamki videosunda diyor ki, ‘etlerinizi parça parça koparacağım’ yani uykusuz geceler bekliyor AKP’lileri ve Sedat Peker’in çevresindekileri.





“5 MİLYAR TL’Yİ MEHMET AĞAR’A BU İKTİDAR TEK BAŞINA YEDİRİR Mİ?”





Sedat Peker’in, iş insanı Mübariz Mansimov ile olan ilişkisine de dikkat çeken Yarkardaş şöyle konuştu:





* Şimdi Mübariz Mansimov’a neden bu kadar yakın Sedat Peker? Mehmet Ağar’a diyor ki, ‘ seni orada piyon olarak kullandılar. Mehmet Ağar bir perdeyse, perdenin arkasında kim var bu marina meselesinde? Bahsettiğimiz paralar 1 milyar dolar. Yani Türk parasıyla 10 milyar TL. Şimdi perde olarak kullanılıyorsa, perde çekildiğinde perdenin arkasından kim çıkacak? Onu şu anda Sedat Peker anlatmış değil.





* Sedat Peker neden bu Mansimov’la bu kadar içli dışlı. Bu konuya neden bu kadar eğiliyor? Mehmet Ağar’ın tek başına bir marinanın yönetimine gelmesi ve o marinanın 30 milyon TL’ye el değiştirmesi mümkün mü? 5 milyar TL’yi Mehmet Ağar’a bu iktidar tek başına yedirir mi? Yedirmez. Burada iktidar belli ki Süleyman Soylu’yu korumaya çalışacak.