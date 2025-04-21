'Erdoğan süreci tırpanlayacak, Bahçeli erken seçime götürecek'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen akademisyen yazar Mümtazer Türköne, sürece ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.





T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Türköne, "Devlet Bahçeli için bugün işin ana damarı çözüm süreci. Bahçeli çözüm sürecinde ısrarlı, tavizsiz bir şekilde ısrar ediyor ve bu süreci aksatacak her şeye karşı tavır alıyor" dedi.





"ERDOĞAN SÜRECİ TIRPANLAYACAK, BAHÇELİ ERKEN SEÇİM DİYECEK"

Türköne'ye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çözüm sürecini sonlandıracak, MHP lideri Devlet Bahçeli ise bu gelişmenin ardından erken seçim çağrısı yapacak.





"ONUN İÇİN 'İMAMOĞLU DAVASI BİTİRİLSİN' İSTİYOR"

Türköne, "Hukuksuzluk zemininde 'terörsüz Türkiye'nin başarılı olma ihtimali yok, Bahçeli bunun bilincinde. Onun için 'İmamoğlu davası siyasidir, bir an önce bitirilsin' diyor. İmamoğlu'nu 'kent uzlaşısı'ndan yargılamak çözüm sürecini imha ederdi. Bahçeli ve Öcalan yeni bir ulus devlet inşa ediyor, çözüm süreci budur. Seçim olur, CHP iktidara gelirse hukuk kendiliğinden gelir. Çözüm sürecini başarılı kılmak için başka alternatifi kalmazsa Bahçeli bunun önünü açar" ifadelerini kullandı.





"O ZAMAN BAHÇELİ TÜRKİYE'Yİ ERKEN SEÇİME GÖTÜRMEK ZORUNDA"

Türköne iddialarını şöyle sürdürdü:





"Benim öngörüm şöyle… Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak, yani çözüm sürecinin gelişmesini engelleyecek. Bahçeli de bunun üzerine Türkiye'yi erken seçime götürecek. Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak çünkü daha önce anlattığım gibi hukuka dönüşün kendi hegemonik gücünü tırpanlayacağını ve kendini enterne edeceğini düşünecek. Bu yüzden de süreci küçük küçük tırpanlayarak sona erdirmeye çalışacak.





Yani aslında Erdoğan çözüm sürecinin kendisine değil bu sürecin kendisine hukuk dayatacak olmasına karşı. Söyledim, hukuka dönüş olmadan da çözüm sürecinin başarılı olma ihtimali yok. O zaman da Bahçeli Türkiye'yi erken seçime götürmek zorunda. Çünkü çözüm sürecinin önü ancak o zaman açılır."





"ÇÖZÜM SÜRECİNİ BAŞARILI KILMAK İÇİN BAŞKA ALTERNATİF KALMAZSA..."

“Bahçeli ve Öcalan yeni bir ulus devlet inşa ediyor, çözüm süreci budur” diyen Mümtazer Türköne, “Şu ana kadar çözüm sürecinde gelinen aşamaların her biri Bahçeli’nin zorlaması, Erdoğan’ın planı ipe un sermek. Seçim olur, CHP iktidara gelirse hukuk kendiliğinden gelir. Çözüm sürecini başarılı kılmak için başka alternatifi kalmazsa Bahçeli bunun önünü açar” ifadelerini kullandı ve şu vurguları yaptı:





"Devlet Bahçeli için bugün işin ana damarı çözüm süreci. Bahçeli çözüm sürecinde ısrarlı, tavizsiz bir şekilde ısrar ediyor ve bu süreci aksatacak her şeye karşı tavır alıyor. Buradan yola çıkarsak diğer detayların bu tablonun içinde nereye yerleşeceği belli. Bahçeli şu anda Türklerle Kürtlerin tek millet olduğu bir projeyi yürütüyor. Bakın bunu ilk defa ifade ediyorum ama inandığım bir şey.





Çözüm süreci dediğimiz şey Türklerin ve Kürtlerin tek millet olduğu bir projedir. Bir ulus devletin tek ulusunun olduğu bir projeyi yürütüyor. Yani aslında 100 yıllık ulus devleti biz yeniden inşa ediyoruz bugün. Kürtlerin Kürt olarak var olabilecekleri, Türklerin de Kürtlerin Kürt olarak var olduklarını kabul ettikleri bir ulus devlet."







