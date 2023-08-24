Erdoğan süreyi uzattı: Emeklilerle ilgili yıl sonuna kadar adım atacağız

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, emeklilerden gelen şikayetlerin farkında olduklarını söyledi.



Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin yıl sonuna kadar adım atacaklarını aktardı.



AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, önceki gün katıldığı canlı yayında, emekli maaşlarıyla ilgili Meclis'in açılacağı 1 Ekim tarihine işaret ederek, "Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak" demişti.