Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan süreyi uzattı: Emeklilerle ilgili yıl sonuna kadar adım atacağız /24 Ağustos 2023 19:44

Erdoğan süreyi uzattı: Emeklilerle ilgili yıl sonuna kadar adım atacağız

Geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, maaşlarında artış yapılmasını bekliyor. AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Meclis açılınca adım atacaklarını söylemişti, Erdoğan ise emekli maaşlarına ilişkin yıl sonuna kadar adım atacaklarını aktardı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, emeklilerden gelen şikayetlerin farkında olduklarını söyledi.

Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin yıl sonuna kadar adım atacaklarını aktardı.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, önceki gün katıldığı canlı yayında, emekli maaşlarıyla ilgili Meclis'in açılacağı 1 Ekim tarihine işaret ederek, "Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak" demişti.
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