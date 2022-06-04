Erdoğan 'sürtük'te ısrarcı: 'Hadlerini bildirmek sorumluluğumuzun bir gereğidir"

Partisinin Meclis'teki grup konuşmasında Gezi eylemcilerini 'sürtük' sözüyle hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tansiyonu düşürmedi. Kızılcahamam Kampı'nda bir kez daha Gezi eylemcilerine yüklenen Erdoğan cami yalanını tekrar dile getirdi.





Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





YİNE 'CAMİ' YALANINA SIĞINDI

"Zulüm 1453'te başladı, bu ifadelerin arkasında sen varsın. Örgütünüzün elemanları bunları yazarken sesiniz çıkmadı. Sen Beşiktaş'tan Taksim'e kadar yürüdün. Bezmialem Camii'nin içini bira kutularıyla sizin o takımınız kirletti. Bunları yaptınız. Sizin böyle bir maneviyat, dini değerlere saygı, öyle bir anlayışınız yok ama istismar var. İstismarı çok iyi yapıyorsunuz. Bundan sonra o da yutmayacak, o da tutmayacak. Atatürk Kültür Merkezi'ne Gezi olaylarında malum teröristlerin pankartlarını siz astınız. Ben buradan milletime sesleniyorum. Bu ülkeyi terör örgütlerine biz asla peşkeş çekmeyeceğiz."





'SÜRTÜK' DEMİŞTİ: ERDOĞAN GERİ ADIM ATMADI

"Biz bunlara teşhisi koyduk. Onlara bu söz neye karşılık geliyor bilmiyoruz ama dediğimiz çok açık. Mukaddesatımıza hürmetsizlik edenlere özellikle tavizsiz davrandık. Bugün de aynı hassasiyetlerle davranıyoruz. Milletimiz Gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz. Elebaşlarını, vandalları, polisimize kurşun sıkan şehir eşkiyalarını, yağmacıları, ibadethanelerimizi bira kutularıyla kirletenleri, aziz milletimizin iradesine kast eden darbe heveslilerini bu millet nasıl tarif ediyorsa biz de aynı şekilde tarif ediyoruz. Vandala vandal, haine hain, çapulcuya çapulcu demekten geri durmayacağız. Bizim kadınlara alçakça hakaret eden belediye başkanlarını koruyanlardan alacak ahlak dersimiz yoktur. Şehit bacısına küfürler savuran terbiyesizlerden öğrenecek saygı dersimiz de yoktur. Buradan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Hadlerini bildirmek milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir."