Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan talimat verdi, hazırlıklar başladı: AKP'de 3 Eylül’de kongre kararı alınacak /16 Ağustos 2024 09:23

Erdoğan talimat verdi, hazırlıklar başladı: AKP'de 3 Eylül’de kongre kararı alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AKP’de kongre hazırlıkları başladı. 3 Eylül’de yapılması planlanan AKP MKYK toplantısında kongre kararı alınması bekleniyor. Kongreler ile birlikte ülke genelinde kadrolar gözden geçirilecek, yenilenecek, tazelenecek ve gerekli yerlere takviyeler yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre süreci için talimat verdi. Erdoğan'ın talimatının ardından AKP'de düğmeye basıldı. 3 Eylül’de yapılması planlanan MKYK toplantısında kongre kararı alınması bekleniyor. Karar, toplantıda üyelere ve genel başkana arz edilecek. Daha sonra olağan süreçteki takvim işletilecek.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; ilk başta beldeler, daha sonra ilçeler, ardından il kongreleri ve en son büyük kongre yapılacak. Böylelikle AKP 8’inci olağan kongresini icra etmiş olacak.

Kongreler ile birlikte ülke genelinde kadrolar gözden geçirilecek, yenilenecek, tazelenecek ve gerekli yerlere takviyeler yapılacak.

STANDART SÜRECİN DIŞINA ÇIKILACAK

AKP olağan kongreleri normalde bir yıl sürüyor. Bu defa standart kongre sürecinin dışına çıkılacak. 2025 ilkbaharı bitmeden kongre takvimi tamamlanmış olacak.

İstişareler geniş tutulacak, toplumsal kesimlerin kanaatleri alınacak. Sadece kadro değişikliği değil geniş toplumsal kesimlere açılım yapılacak. İstişare mekanizması dinamik tutulacak. MYK üyeleri büyükşehirlerdeki kongrelere katılacak. MKYK’daki değişim inisiyatifi Erdoğan’da olacak. Erdoğan

 İstanbul ve Ankara il kongrelerine katılacak.

Eylül ayında kongre sürecine paralel olarak 'Türkiye Buluşmaları' başlatılacak. Buluşmalarda; bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekilleri ile 81 şehre çıkarma yapılacak.
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