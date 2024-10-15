Tepkiler çığ gibi büyümüştü: Kredi kartından 750 TL kesinti için flaş karar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi görüşmeleri ertelendi.



AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun bulunduğu koridorda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:



“Ertelendi diyelim. Daha detaylı bir inceleme yapacağız. 2025 bütçesini göreceğiz. İhtiyaç duyulacak diğer kalemleri detaylı inceleyerek, bu konuda varsa değiştirilecek unsurlar geri çekilecek hususlar bütçeden sonra değerlendireceğiz.



Cumhurbaşkanımız da yeniden detaylı bir inceleme yapılmasını talimatlandırmıştı. Aralık ayının sonu itibarıyla bütçemizi sonlandıracağız. Ondan sonraki dönemde bunun değerlendirileceğini söyleyebiliriz."

