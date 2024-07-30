Erdoğan talimat vermişti: SGK, CHP'li büyükşehir belediyesine haciz başlattı

'HER BİR BELEDİYE 2019’DA CİDDİ BİR BORÇ YÜKÜNÜ ALDI'

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin başarısını hatırlatan Seçer, Erdoğan’ın ve AKP’nin büyük bir yenilgiye uğradığını söyleyerek, “Bu işin mantık neresinde? Binlerce özel şirketten alacağı olan SGK, primlerini sadece belediyelerden tahsil ederek rahatlayacak mı? SGK ihya mı olacak? 411 belediye CHP’li belediye. Diğer muhalif partilerin belediyelerini de katarsanız önemli bir nüfusu yöneten belediyeler, muhalif partilerin yönetimi. Onları sıkıntıya sokmak için yapılan bir uygulama olduğunu değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Belediyelerin SGK'ya borçlarına ilişkin son günlerdeki tartışmaların ardından haciz işlemleri başladı.Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta partisinin grup toplantısında yaptığı "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesinler” açıklamasıyla başlayan tartışmaların ardından belediyelere haciz işlemleri uygulanmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan'ın önceki gün A Haber'e yaptığı açıklamada, uyarılara ve bildirimlere karşın prim borçlarını ödemeyen belediyelerle ilgili icra yöntemine başvuracaklarını bildirmişti.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısındaki açıklamasına işaret ederek, şunları söyledi:“Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamayı yaparken, belediyelerin ihtiyacı var mıdır yok mudur, hizmetleri aksar mı aksamaz mı, bunları düşünmeden yaptığına inanmıyorum. Eski bir belediye başkanı olarak mutlaka bunları biliyordur. Böyle aniden hazırlıksız bir şekilde birikmiş borçlarla ilgili her ay kendilerine gelen Maliye paylarından bu borcun kesilmesi, belediyeleri doğal olarak etkileyecektir. Bu da herkes tarafından bilinen bir durum.”