Erdoğan tam bir diktatör gibi

Daha önce Kuzey Kore diktatörü Kim Yong Un ve Türkmenistan diktatörü Gurbangulu Berdimuhamedov gibi diktörlerde gördüğümüz tempolu alkış uygulaması Recep Tayyip Erdoğan tarafından da hayata geçirildi.







AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün parti genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.





Konuşmanın bir yerinde salondan fon müzik yayını yapıldı Bakanlar, il Başkanları tempolu alkış tuttu.





ALKIŞ SEVDASI







Geçtiğimiz günlerde de Erdoğan verdiği sözde doğalgaz müjdesinin ardından gazetecilerin de kendisini almışlamasını istemişti.









