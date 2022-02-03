Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ‘tanımayız’ dediği AİHM’e üç kere başvurdu /03 Şubat 2022 14:35

Erdoğan ‘tanımayız’ dediği AİHM’e üç kere başvurdu

Osman Kavala dosyası nedeniyle Türkiye hakkında ihlal süreci başlatan Avrupa Konseyi'ni hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "kararlarını tanımayız" dediği AİHM'e geçmişte üç kere başvuru yapmış.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarını denetlemekle yetkili olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmaması üzerine Türkiye’ye karşı başlattığı ihlal sürecinin yankıları devam ediyor.

Avrupa Konseyi’nin kararına Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarından gelen tepkilerin ardından bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından benzer bir tavır geldi.

Tayyip Erdoğan, karara ilişkin “Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz” dedi.

Erdoğan’ın “tanımayız” diyerek tepki gösterdiği AİHM’e ise geçmişte üç kez başvurduğu ortaya çıktı.

DW Türkçe’nin haberine göre Erdoğan ilk kez AİHM’e 1999 yılında “adil yargılanma” talebi ile başvurdu. Erdoğan, okuduğu bir şiir sebebi ile “halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek” suçundan 1998 yılında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından 10 ay hapis ve 177 milyon TL para cezasına çarptırıldı. Erdoğan’ın Yargıtay’da yaptığı itirazı reddedilince dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, AİHM’e başvurdu.

Erdoğan’ın ikinci başvurusu ise 2002 yılında oldu. Erdoğan bu başvurusunda milletvekili olabilmek için adli sicil kaydının silinmesini talep etti. Bu istek Diyarbakır 4 No’lu DGM’si tarafından kabul edilse de dönemin Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu karara itiraz etti. Kanadoğlu’nun girişimi sonrası Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Diyarbakır 4 No’lu DGM’nin kararını bozdu.

2001 yılında yaşanan bu olayların ardından Erdoğan siyasi bir kararla halkın iradesinin önüne geçildiği gerekçesiyle AİHM’e başvurdu.

Erdoğan’ın üçüncü başvurusu ise 2002 yılında Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili olamayacağı yönündeki kararına ilişkindi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003 yılında Başbakan seçildikten sonra AİHM’e yaptığı başvuruları geri çekti.
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