Erdoğan tarih verdi: İlk seri üretim TOGG banttan inecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı. Burada ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik büyümesini istikrarlı sürdüren sayılı ülkeler arasında olduğunu iddia etti.







TOGG AÇIKLAMASI

Erdoğan yerli otomobil TOGG hakkında ise "Türkiye'nin Otomobili'ni de 29 Ekim 2022'de inşallah, fabrikanın resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023 ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız. Yapamazsınız diyenlere inat ülkemiz ve dünyanın hizmetine sunacağız. Buradaki üretimi, girişimci ruhu yerinde görsünler. Gelsinler Türkiye'nin sanayi alanında neleri başardığını görsünler" ifadelerini kullandı.

